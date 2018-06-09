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Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye olarak Ürdün’ün birlik ve beraberliğine, ekonomik refahına büyük önem verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2. Abdullah’a, Ürdün’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer Er-Rezzaz’a başarılar dilediğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs’ün statüsünü korumayı amaçlayan ortak çabalara da değindikleri görüşmede, Türkiye-Ürdün arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan 2. abdullah

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