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Erdoğan: "Vandallara ve ihanet çetelerine karşı koyduk, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 03:03 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Vandallara ve ihanet çetelerine karşı koyduk, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik."


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