Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!

24 Haziran seçiminin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. Görüşmenin 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.
Görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Meclis Başkanlığı konusunda ortak aday çıkarılacak mı, çıkarılmayacak mı? AK Parti'nin adayına MHP destek verecek mi? Bu soruların cevabı merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin hemen ardından Başbakan ile bir araya gelmişti. Erdoğan ile Yıldırım'ın toplantısı 5 saati aşmıştı.
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