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Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

24 Haziran seçiminin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. Görüşmenin 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Meclis Başkanlığı konusunda ortak aday çıkarılacak mı, çıkarılmayacak mı? AK Parti'nin adayına MHP destek verecek mi? Bu soruların cevabı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin hemen ardından Başbakan ile bir araya gelmişti. Erdoğan ile Yıldırım'ın toplantısı 5 saati aşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ülkeyi bu iki yiğide teslim eden Türk milletine teşekkür ederiz.
Hadi Hayırlı olsun.. Bu ülkeyi Hainlere bırakmayan tüm Vatansevelere Selam olsun
Sizin olsun ülke hiç umudum yok artık
önce ikinizide tebrik ediyor kutluyorum bir oldunuz ülkeye kaos yaşatmadınız ittifak anlının akıyla kazandı millet ittifakıda kabul etti ince tebrik te etti kimseye kafa yormadan verilen zararlar hain FETÖ olsunPKK.PYD.DHCKP.ABD İÇTEKİ.HAİNLER.DIŞTAKİ.HAİNLER.ellerinden gelen karışıklığı yapacaklar başarılı olamayacaklardır olamazlarda .bizler cumhur ittifakı iAKP.MHP.sen ben demeden 9 ay sonra yapılacak belediye seçimlerinede böyle beraber hazırlandıkça daha güzel şeyler olur hainlerde ülkeyi kaosa sokacak FETÖ.PKK.ABD.de havasını alır lütfen parti sözcüleri.vekiller açıklama yaparken dikkat
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