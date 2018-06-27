HABER

Erdoğan ve Bahçeli Külliye'de görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 20:27 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ise görüşmede Genel Başkan Yardımcılarından Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı’nın refakat ettikleri öğrenildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 24 Haziran'da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği görüşmede, meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
CHP'nin Karabük'te ilk milletvekili sevinciCHP'nin Karabük'te ilk milletvekili sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar

Erdoğan konvoyunu durdurup çocuklara oyuncak dağıttı

Erdoğan konvoyunu durdurup çocuklara oyuncak dağıttı

Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'

Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.