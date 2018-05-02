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Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 07:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir araya gelebileceği iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü. Siyaset kulisleri bir anda hareketlenirken, tüm gözler 5 Mayıs'a çevrildi.

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklaması bir tartışmayı ortadan kaldırsa da Gül'ün hükümete yönelik eleştirileri yeni bir polemiği başlattı. Gül'ün açıklamalarına AK Parti tarafından sert tepkiler gelirken, Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasının iyice açıldığı belirtiliyor.

KRİTİK TARİH 5 MAYIS

Ancak, 'Gül ile Erdoğan bir araya gelecek' iddiası bir anda siyaset gündemine bomba gibi düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep Özhaseki'nin 5 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek nikah töreni tüm gözleri Kayseri'ye çevirdi.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü "Erdoğan ile Gül bir araya gelecek mi?" başlıklı yazısında, kritik törene dikkat çekerek "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan tartışma nedeniyle Erdoğan ile Gül’ün, Özhaseki’nin kızının nikâh şahitleri olma ihtimali kulisleri hareketlendirdi" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRLERİNE NE DİYECEKLER?'

"Erdoğan ile Gül nikâhta bir araya gelse birbirlerine ne diyecekler merak ediyorum." ifadelerini kullanan Selvi, Abdullah Gül'ün şu ana kadar nikaha katılıp katılmayacağını açıklamadığını belirterek " Gül, Erdoğan’la aynı masada yer almamak için düğüne katılmayacak gibi. Ama katılırsa son dönemlerin en ilginç nikâhı olacağından eminim" ifadelerine yer verdi.

[YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
](http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/erdogan-ile-gul-bir-araya-gelecek-mi-40823018)

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Özhaseki

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Sıkıntı büyük. Lakin iyiler gümbür gümbür dalga dalga geliyor.
Sanki iki farklı fraksiyon bir araya geliyormuş gibi olayı gündem yapıyorsunuz. İkisinde aynı marka.....
yaptıkları plan tutmadı. akşener planı bozdu adamlar gergin.
Utanmadan nasıl reise bakabilecek...
artık bir araya gelirlerse sorun... gül kardesim erdogan demediki açıklamasında mutabakat sağlanamadığı için aday değilim dedi. niyeti belli... simdi hiçbirşey olmamış gibi devam ederse kendini daha küçültmüş olur..... zaten siyaseten bitti denildi. geriye dönerse daha kötü duruma düşer
reis derhal abdullah gül ü yanına almalı ona da görev vermeli mesela keçiörende bir mahalle muhtarlğı abdullah güle verilebilir.böylece hem görev yapmış olur hem de oylar bölünmemiş.
Beter olun yiyin birbirinizi.
Bir elmanın yarısı, danışıklı dövüş uzmanları, az daha sanki düşmanlarmış gibi yapıp gülü muhalefete çatı aday diye kakalayacaklardı akılları sıra!
IYI beeeee amaaaaan sıktınız artık!!!!
LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ . DOĞAL BİR ŞEY ..AYRIMCILIK YAPAN.. KİM OLURSA OLSUN KALLEŞDİR..
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