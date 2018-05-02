Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklaması bir tartışmayı ortadan kaldırsa da Gül'ün hükümete yönelik eleştirileri yeni bir polemiği başlattı. Gül'ün açıklamalarına AK Parti tarafından sert tepkiler gelirken, Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasının iyice açıldığı belirtiliyor.

KRİTİK TARİH 5 MAYIS



Ancak, 'Gül ile Erdoğan bir araya gelecek' iddiası bir anda siyaset gündemine bomba gibi düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep Özhaseki'nin 5 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek nikah töreni tüm gözleri Kayseri'ye çevirdi.

KULİSLER HAREKETLENDİ



Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü "Erdoğan ile Gül bir araya gelecek mi?" başlıklı yazısında, kritik törene dikkat çekerek "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan tartışma nedeniyle Erdoğan ile Gül’ün, Özhaseki’nin kızının nikâh şahitleri olma ihtimali kulisleri hareketlendirdi" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRLERİNE NE DİYECEKLER?'



"Erdoğan ile Gül nikâhta bir araya gelse birbirlerine ne diyecekler merak ediyorum." ifadelerini kullanan Selvi, Abdullah Gül'ün şu ana kadar nikaha katılıp katılmayacağını açıklamadığını belirterek " Gül, Erdoğan’la aynı masada yer almamak için düğüne katılmayacak gibi. Ama katılırsa son dönemlerin en ilginç nikâhı olacağından eminim" ifadelerine yer verdi.

[YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

](http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/erdogan-ile-gul-bir-araya-gelecek-mi-40823018)



