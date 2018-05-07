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Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 17:29 | Son Güncelleme

Sosyal medya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçim öncesi söylediği bu sözü konuşuyor.

Türkiye, adım adım 24 Haziran’daki tarihi seçimlere doğru ilerlerken siyasi liderler de seçim vaatlerini ve sloganlarını sıralamaya devam ediyor.

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

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Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
Bu sözlerden öyle birisi var ki hemen hemen her seçimde vatandaşın karşısına çıkıyor.
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Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’24 Haziran milat olsun’ sözü sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
Şöyle ki, Erdoğan her seçim öncesi bunu mutlaka en az bir kez söylüyor.
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Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
İşte onlardan bazıları;
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Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
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Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
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Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
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Anahtar Kelimeler:
erdoğan erken seçim 24 haziran seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
allah reise degerli eslerine cocuklarina akrabalarina ve butun rizeye guc kuvvet versin bu naif aileyi omur boyu ulkemizi gütmeyi nasip etsin.
@soner_1970_gyfug gütmek derken kendi adınıza konuşun kendinize uygun bulduğunuz sıfata bak yazık sen daha kendini insan sıfatına koymamışsın ki onlar koysun
@soner_1970_gyfug gütmek nedir kardeş ? koyun olduğunu bu kadar belli etme bari.
Sen nasıl bir modelsin
türkiyenin senden kurtulduğu gün millat olacak sn cumhur başkanı
@lestad soru şu kardeşim : Sonuçları bakımından insanları ikna etmesi çok daha zor olan rejim değişikliği için başkanlık referandumunda %51 oy alan biri,yanına birde mhp'yi almışken olağan bir seçimi kazanması ne kadar zor olabilir? Söyler misiniz bana?
AKP NİN GİDİŞİ TC İÇİN MİLAT OLACAK ORASI KESİN
24 haziran son MİLAT
@cemal_taser_1960 24 haziran akşamı bu sefer de olmadı diyeceksin. buralarda ol.
@cemal_taser_1960 soru şu kardeşim : Sonuçları bakımından insanları ikna etmesi çok daha zor olan rejim değişikliği için başkanlık referandumunda %51 oy alan biri,yanına birde mhp'yi almışken olağan bir seçimi kazanması ne kadar zor olabilir?
bu sefer essahtan milat olabilir
dolar olmus 4.30 euro olmus 5.30 hala ayni hikayeler
YALAKA MEDYA BİTMEDİKÇE ÖZGUR BASIN OLMADIKÇA B U Ü L K E D Ü Z E L M E Z !!!!
kula kulluk etmeyin...
Andersen den masallar,yersen hazimsizlik yapar!
yaww hehe milat olacak 3-4 senede bir sifirdan basliyoz hep sifira yakiniz değişen bişi yok
Koyun çok olunca ülkeyi yönetmek çok kolay.
inşallah İYİ bir milat olur :)))
doların artması da bir milat oldu bizim için. zamlar yine yolda. artık iflas eşliğine geldik. dükkanı kapatıyorum.
NE MİLADMIŞ BE HER SEÇİMDE MİLAD DENİLİYOR AMA BİR TÜRLU MİLAD YASAMIYORUZ HEP KANDIRILDIK DENİLİYOR YA ULKEDE SEÇİMLERDE DE SEÇMEN KALDIRILIYOR
evet bu sefer milat olacak güle güle Erdoğan
:)))
YANİ HEPSİ DE YALANDAN KANDIRMACADAN İBARETMİŞ
yaw he yaw he
oda anlamış erdoğanı destekleyenler milat kelimesini çok seviyor, demek ki kulağa kaval gibi geliyor:))
Yeter artık! Bıktık!
Tekrarlayan sözler, dibe vurmuş bir ekonomi, yurtdışına bağımlı hale gelen bir ülke, eğitimde oturtulamayan sistem, almış başını giden dolar ve euro, vatandaşı aç iken lüksten kaçınmayan bir devlet anlayışı, 16 Nisan Referandumunda; ekonomi şaha kalkacak , terör bitecek , ülke uçacak denildi , hani nerde ? 16 yıldır yapamadığınız şey ne var ki şimdi yapacaksınız ? Ne değişecek ?
24 haziran turkiye senden kurtulacak karanlıktan aydınlıga cıkacak yeniden ataturkun turkiyesi olcak
24 Haziran değil de 8 temmuz gerçekten bir milat olacak... Ya tek adam rejimi ya demokrasi..
bu sefer milat senin gidişinle olacak allahın izniyle inşallah
canım reisim seni seviyoruz Allah seni korusun..
milat a az kaldı cumhurbaşkanı, başkanlık nasip olmayacak sana
Bu ülke yunan işgalinden sonraki en karanlık dönemini yaşıyor, sizin gidişiniz bu ülke için bir milat olacak.
ne milatmış tarih ver ver bitmedi
:):):) en sonunda doğru haber yapmaya başladınız sayın mynet ailesi
15 yıldır milat biz göremedik rahat bir hayat
Milat = Miladi takvimin başlangıcı... Hicret = Hicri takvimin başlangıcı... Hayırlısı inşallah :) TÜRKİYE IYI OLACAK...
nedense aklıma öküz arabasının dingili ve tekerleği geldi, çocukken orman köylülerinden Mudurnu 'da orman köulülerinden odun alırdık o zamanın odunları bile kaliteli idi..
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