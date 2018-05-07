Türkiye, adım adım 24 Haziran’daki tarihi seçimlere doğru ilerlerken siyasi liderler de seçim vaatlerini ve sloganlarını sıralamaya devam ediyor.

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

1 / 7 Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor Bu sözlerden öyle birisi var ki hemen hemen her seçimde vatandaşın karşısına çıkıyor.

2 / 7 Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’24 Haziran milat olsun’ sözü sosyal medyanın gündemine oturdu.

3 / 7 Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor Şöyle ki, Erdoğan her seçim öncesi bunu mutlaka en az bir kez söylüyor.

4 / 7 Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor İşte onlardan bazıları;

5 / 7 Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

6 / 7 Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor