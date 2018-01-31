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Erdoğan ve Putin, Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ile İdlib'i konuştu 

POLİTİKA HABERLERİ | 31.01.2018 13:36 | Son Güncelleme

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün telefonda görüştü. İki liderin, Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ile İdlib'i konuştuğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'yle ilgili son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki lider, Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çektiği kaydedildi. Anayasa Komitesi kurulması hususunda atılan adımın en önemli sonuç olduğuna işaret eden iki lider, kaydedilen gelişmenin, Astana'nın yanısıra Cenevre süreci ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladıkları belirtildi. Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'te yaşanan güvenlik sorunlarına değinen iki lider, Türkiye'nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında Putin'le bilgi paylaşımında da bulunduğu belirtildi. Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerine değindikleri görüşmede ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettikleri bildirildi.

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