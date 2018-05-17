Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telekonferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telekonferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle Venezuelalı mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi.
İki ülke arasında anlaşma imzalanan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.
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