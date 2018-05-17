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Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telekonferansla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telekonferans yöntemiyle görüştü - Görüşmede, iki ülke arasında anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle Venezuelalı mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasında anlaşma imzalanan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kaynakları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci telekonferans Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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