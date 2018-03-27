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Erdoğan, Vergi Kanunları ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik içeren Kanunu onayladı  

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 16:55 | Son Güncelleme

7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'ncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

ANKARA (DHA) - 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'ncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

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