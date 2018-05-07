Erdoğan-Vucic ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birilerinin ülkemizin Balkanlar'daki faaliyetleriyle, Sırbistan, Bosna Hersek ile kurduğu güçlü işbirliğinden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu çevreler Türkiye'nin gayretlerini manipüle etmeye, olduğundan farklı yansıtmaya çalışıyor. Şüphesiz meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye'nin çabaları da kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların planlarına, bölgeye dair hevesleri olanlara çok büyük darbe indirmektedir." dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleştirdikleri baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Vucic'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyini Ekim ayında Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzaladıkları ortak bildiri ile kurduklarını söyledi.
Erdoğan, konsey vesilesiyle ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele aldıklarını, ayrıca güncel bölgesel meseleler hakında fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.
- Hedef 5 milyar dolarlık ticaret
İki ülke arasındaki ticaret hacminin ilk kez 2017 yılında 1 milyar dolar eşiğini aşmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2018'de temenni ediyorum ki bu 1 milyar doları 2 milyar dolara, daha sonra 3 milyar dolara ve hedef 5 milyar dolara çıkmak. Yatırımların karşılıklı olarak artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. İş adamalarımızın Sırbistan'ın farklı bölgelerinde hayata geçirdiği yatırımları gururla takip ediyoruz. Değerli dostumla İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Kendilerine bir heyecan verelim istedik ve Sırbistan'da yatırımları daha da artırmaları konusunda tavsiyelerimiz oldu. Bu toplantıda firmaların karşılıklı yatırımlar konusunda ne kadar istekli olduklarını bir kez daha görme fırsatı yakaladım. Bunda değerli dostum Vucic'in büyük payı var. Zatı devletleri müteşebbislere gerçekten takdire şayan destek veriyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bundan dolayı özellikle teşekkür ediyorum."
Erdoğan, girişimcilerin gerek ikili gerekse karşılıklı olarak bu tür yatırımlara girmelerinin, ikili olarak da üçüncü ülkelerde yatırımlara girmelerinin bu birlikteliği çok daha güçlü hale getireceğini dile getirdi.
Sırbistan'ın ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi için tecrübelerini paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu projeler bölgesel istikrar, huzur, refah ve bütünleşme yolunda önemli bir rol oynayacaktır. Ülkemizin de katkılarıyla inşa edilmesi öngörülen Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi bölgesel ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak, her şeyden önce bir dostluk, barış projesidir. Bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde Vucic'in en başından beri açıkladığı ve sürdürdüğü desteği unutmalarının mümkün olmadığını belirtti.
Sırbistan'ın PKK ile mücadele konusunda da destek verdiğini ifade eden Erdoğan, Vucic'e bu konudaki duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.
- "Meyve veren ağaç taşlanır"
Sırbistan ile ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, polis işbirliği başta olmak üzere bazı önemli belgeleri imzaladıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu akdi temel üzerinde bu alandaki ilişkilerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. TİKA'nın Sırbistan'da hayata geçirdiği 220'nin üzerindeki proje ikili iş birliğinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Yunus Emre Kültür Merkezi, Türkçe öğrenmek isteyen Sırp dostlarımıza hizmet veriyor. Türkiye burslarıyla her yıl Sırbistan'dan onlarca öğrenciye üniversite imkanı sunuyoruz. Sırbistan'daki Sancak halkı ile Türkiye'deki sancak kökenli vatandaşlarımız iki ülke arasındaki en güçlü insani köprüdür. Bu bağı güçlendirmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Yeni Pazarlı kardeşlerime sahsıma verdikleri fahri hemşerilik beraatı ve şehrin anahtarı için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yeni Pazarlılar ile kardeştik, şimdi de hemşehri olduk. 2015 yılında dostum Vucic'e verildiğini öğrendiğim bu anlamlı ünvanı hayatım boyunca onurla taşıyacağım. Birilerinin ülkemizin Balkanlar'daki faaliyetleriyle, Sırbistan, Bosna Hersek ile kurduğu güçlü işbirliğinden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu çevreler Türkiye'nin gayretlerini manipüle etmeye, olduğundan farklı yansıtmaya çalışıyor. Şüphesiz meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye'nin çabaları da kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların planlarına, bölgeye dair hevesleri olanlara çok büyük darbe indirmektedir. Bizim bu kesimlere tavsiyemiz boş işlerle uğraşmak yerine Balkanların barış ve istikrarına katkı verecek konularda yoğunlaşsınlar ve burada bir gayret koysunlar."
- Basketbol
Erdoğan, Vucic'in basketbol ile yakından ilgilendiğini bildiğini, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın 18-20 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Ligi Finali'nde mücadele edeceğini aktardı.
Sırp antrenör ve Sırp basketbolcuların katkısıyla Fenerbahçe Doğuş'un Avrupa Ligi kupasını ikinci kez kazanacağına inandığını anlatan Erdoğan, bu şekilde Sırbistan ile bir başka ortak başarıyla imza atacaklarını vurguladı.
(Sürecek)
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