Erdoğan-Vucic ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birilerinin ülkemizin Balkanlar'daki faaliyetleriyle, Sırbistan, Bosna Hersek ile kurduğu güçlü işbirliğinden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu çevreler Türkiye'nin gayretlerini manipüle etmeye, olduğundan farklı yansıtmaya çalışıyor. Şüphesiz meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye'nin çabaları da kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların planlarına, bölgeye dair hevesleri olanlara çok büyük darbe indirmektedir." dedi.

"2018'de temenni ediyorum ki bu 1 milyar doları 2 milyar dolara, daha sonra 3 milyar dolara ve hedef 5 milyar dolara çıkmak. Yatırımların karşılıklı olarak artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. İş adamalarımızın Sırbistan'ın farklı bölgelerinde hayata geçirdiği yatırımları gururla takip ediyoruz. Değerli dostumla İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Kendilerine bir heyecan verelim istedik ve Sırbistan'da yatırımları daha da artırmaları konusunda tavsiyelerimiz oldu. Bu toplantıda firmaların karşılıklı yatırımlar konusunda ne kadar istekli olduklarını bir kez daha görme fırsatı yakaladım. Bunda değerli dostum Vucic'in büyük payı var. Zatı devletleri müteşebbislere gerçekten takdire şayan destek veriyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bundan dolayı özellikle teşekkür ediyorum."

İki ülke arasındaki ticaret hacminin ilk kez 2017 yılında 1 milyar dolar eşiğini aşmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Erdoğan, girişimcilerin gerek ikili gerekse karşılıklı olarak bu tür yatırımlara girmelerinin, ikili olarak da üçüncü ülkelerde yatırımlara girmelerinin bu birlikteliği çok daha güçlü hale getireceğini dile getirdi.

Sırbistan'ın ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi için tecrübelerini paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu projeler bölgesel istikrar, huzur, refah ve bütünleşme yolunda önemli bir rol oynayacaktır. Ülkemizin de katkılarıyla inşa edilmesi öngörülen Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi bölgesel ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak, her şeyden önce bir dostluk, barış projesidir. Bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde Vucic'in en başından beri açıkladığı ve sürdürdüğü desteği unutmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Sırbistan'ın PKK ile mücadele konusunda da destek verdiğini ifade eden Erdoğan, Vucic'e bu konudaki duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

- "Meyve veren ağaç taşlanır"