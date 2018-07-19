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Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Tuğba Yılmaz ile Belediye Başkanı Vefa Salman'a tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Tuğba Yılmaz ile Belediye Başkanı Vefa Salman'a tebrik telgrafı gönderdi.

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