Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Tuğba Yılmaz ile Belediye Başkanı Vefa Salman'a tebrik telgrafı gönderdi.

