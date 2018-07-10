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Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Yeni kabineyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Meclis'te yemin ettiği sırada gözler eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı aradı. Törene katılmayan iki siyasetçinin Ermenek'te tarihi ve turistik yerlerde gezide oldukları öğrenildi

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Meclis'te yemin etmişti. O sırada henüz kabine belli olmamış ekonomi yönetimi için Ali Babacan ismi de henüz gündemden düşmemişti. Erdoğan'ın Meclis'te yemin ettiği sırada Ali Babacan'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Karaman'ın Ermenek ilçesinde tarihi ve turistik yerlerde gezide olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu ve Babacan'a eşleri de eşlik etmiş...

İSMİ GEÇİYORDU

AK Parti’nin ekonomi politikalarında uzun bir dönem söz sahibi olan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan 24 Haziran'da milletvekilliği başvurusu yapmamış ancak son güne kadar ismi ekonomi yönetimi için geçmişti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da 24 Haziran’daki seçimler için yeniden adaylık başvurusu yapmamıştı.

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Ermenek’e eşleriyle birlikte giden Davutoğlu ve Babacan, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu. Zeyve Pazarı ve tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden Davutoğlu ve Babacan’a yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Davutoğlu ve Babacan, Ermenek’ten Davutoğlu'nun memleketi olan Konya’nın Taşkent ilçesine geçerek geziyi sürdürdü.
24 Haziran’daki seçimlerle birlikte vekillik görevi sona eren Babacan, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenmiş oldu.

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Davutoğlu ve Babacan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yeni döneme geçiş törenine de katılmadılar.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Ali Babacan Yeni Kabine Cumhurbaşkanlığı sistemi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Becereyemeyeceksiniz biribirine düşüremeyeceksiniz nekadar çabalarsanız çabalayın başaramayacaksınız onların davası bir
@msamilx onu bi geç reis hepsini şutladı?
Yani ? Buradan hizip çıkmaz. Bence onu ana muhalefetteki koltuk kavgasında arayın.
ahde vefa denen bir şey var demekki bu iki şahıs devleti kendi kişisel egolarının altında görmüşler biz varsak her şey güzel yoksak her şey kötü gibi bir durum ortaya çıkmış oysa bu iki kişi tayyibin sayesinde tanınmışlardır madem o kadar ayrılıkçılar kursunlar bir parti de alsınlar boylarının ölçülerini yaptıkları normal sayılmaz en azından gelmeleri gerekirdi
siz bu isi muharrem ile kilicdaroglu kavgasiyla karistiriyosunuz heralde burdan ekmek cikmaz size
kendilerine kim "rehberlik" ediyor aceba çünkü bülbül güle karga çöplüğe götürür
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