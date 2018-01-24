Erdoğan: Zeytin Dalı Harekâtı, başarı ile devam ediyor bunların kökünü kazıyacağız (1) 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, "Zeytin Dalı Harekâtı, başarı ile devam ediyor. TSK'ya ait birlikler ile Suriyelilerden oluşan Özgür Suriye Ordusu unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah ile donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Bizim TSK ve ÖSO olarak 7-8 şehidimiz varsa ama 4 gün içerisinde tespit ettiğimiz kadarıyla 268 terörist etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek bunların kökünü kazıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Zeytin Dalı Harekâtı, başarı ile devam ediyor. TSK'ya ait birlikler ile Suriyelilerden oluşan Özgür Suriye Ordusu unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah ile donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Tüm terör örgütünden arındırmayı boynumuzun borcu biliyoruz.