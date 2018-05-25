"Erdoğan'a desteğimiz devlet, millet ve ülke için"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devlet, millet ve ülke için desteklediklerini belirterek, "Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden sürekli bir operasyon yapılıyor. Hep onun üzerine yüklenerek yapılan operasyon, aslında Türkiye'ye ve Türk milletine karşı operasyondur. Bize düşen de sahip çıkmaktır." dedi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnafı, şehit ve gazi aileleri ile partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Akçay, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'na destek istedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8 Ocak'ta aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatan Akçay, şöyle devam etti:
"Toplandık grup kararı aldık. Bunu niçin yaptık? Milleti için, devlet için, ülke için yaptık. Çünkü liderler, ülkelerinin kaderini temsil ederler. Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden sürekli bir operasyon yapılıyor. Hep onun üzerine yüklenerek yapılan operasyon, aslında Türkiye'ye ve Türk milletine karşı operasyondur. Bize düşen de sahip çıkmaktır. Kavga, dövüş edersek ancak memlekete kötülük yapmış olur, düşmanı sevindirmiş oluruz."
Erkan Akçay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir televizyon kanalında yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili sarf ettiği "İlkel bir teknoloji, çok geride kaldı. Ben devam ettirmem, zaman kaybı." sözlerine de değindi.
Bu sözlerin çok talihsiz açıklamalar olduğunu vurgulayan Akçay, İnce'nin yapmaya değil, bozmaya geldiğinin ilanı olduğunu söyledi.
İnce'nin ciddiyetini ve samimiyetini kaybettiğini savunan Akçay, "Muharrem İnce, bu davranışlarıyla artık siyasetin Ciguli'si olmuştur. Bu sözleri söyleyerek artık kendisini millete havale edeceğiz. 24 Haziran'da milletimiz bu tür yapıcı değil, bozucu kişilere gereken cevabı verecektir." diye konuştu.
Akçay'a ziyaretlerinde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar ile partililer eşlik etti.
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