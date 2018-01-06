Erdoğan'a dilekçe itirazı: Değiştirdiği Anayasa'yı bilmiyor

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan açıklamasında “En az 100 bin seçmenin hangi usulle bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı göstereceğine ilişkin henüz bir uyum yasası çıkartılmamıştır. Dolayısıyla buradaki belirsizlik sürmektedir” diye konuştu.

Vatan Partisi’nin, hangi usulle olursa olsun, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzanın kat kat fazlasını toplayacağını söyleyen Reyhan “Vatan Partisi, Türkiye’nin Atlantikçi adaylarla Tayyip Erdoğan’a mahkûm edilmesine izin vermeyecektir. Bu tuzağı bozacağız!” ifadelerini kullandı.

“ANAYASAYI DA MI OKUMAMADI?”

“Erdoğan değiştirdiği Anayasa’yı bilmiyor” diyen Reyhan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 100 bin imzanın noter kanalıyla toplanması fikrine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Erdoğan, 100 bin imzanın noter kanalıyla toplanacağını ve bunun resmileştiğini belirtmiştir.

Hâlbuki 16 Nisan’da gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinde 100 bin seçmenin ‘noter kanalıyla’ aday gösterebileceğine ilişkin bir ifade bulunmamaktadır. 100 bin seçmenin hangi yolla aday göstereceğine ilişkin bir usul Anayasada belirtilmemiştir. Peki, Erdoğan neye dayanarak ‘noter’ kararından bahsetmektedir? Yaptıkları anayasayı da mı okumamıştır?”