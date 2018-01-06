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Erdoğan'a dilekçe itirazı: Değiştirdiği Anayasa'yı bilmiyor

POLİTİKA HABERLERİ | 06.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermek için toplanması gereken 100 bin imzada Noter şartının aranması tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada “100 bin imza toplayamıyorsa, zaten bu yolda bu mücadeleyi vermek de zor bir iş, yürümez" dedi. Vatan Partisi Genel Sekretere Reyhan ise bir açıklama yaparak “Erdoğan değiştirdiği Anayasa’yı bilmiyor” yorumunda bulundu

Erdoğan'a dilekçe itirazı: Değiştirdiği Anayasa'yı bilmiyor

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan açıklamasında “En az 100 bin seçmenin hangi usulle bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı göstereceğine ilişkin henüz bir uyum yasası çıkartılmamıştır. Dolayısıyla buradaki belirsizlik sürmektedir” diye konuştu.

Vatan Partisi’nin, hangi usulle olursa olsun, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzanın kat kat fazlasını toplayacağını söyleyen Reyhan “Vatan Partisi, Türkiye’nin Atlantikçi adaylarla Tayyip Erdoğan’a mahkûm edilmesine izin vermeyecektir. Bu tuzağı bozacağız!” ifadelerini kullandı.

“ANAYASAYI DA MI OKUMAMADI?”

“Erdoğan değiştirdiği Anayasa’yı bilmiyor” diyen Reyhan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 100 bin imzanın noter kanalıyla toplanması fikrine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Erdoğan, 100 bin imzanın noter kanalıyla toplanacağını ve bunun resmileştiğini belirtmiştir.

Hâlbuki 16 Nisan’da gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinde 100 bin seçmenin ‘noter kanalıyla’ aday gösterebileceğine ilişkin bir ifade bulunmamaktadır. 100 bin seçmenin hangi yolla aday göstereceğine ilişkin bir usul Anayasada belirtilmemiştir. Peki, Erdoğan neye dayanarak ‘noter’ kararından bahsetmektedir? Yaptıkları anayasayı da mı okumamıştır?”

'ERDOĞAN’IN TBMM GÜNDEMİNDEN DE HABERİ YOK'

Uyum yasalarının referandumdan sonra 6 ay içerisinde çıkarılması gerektiğini söyleyen Reyhan referandumun üzerinden 8 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen yasaların çıkmadığını belirtti.

“Bırakın yasa çıkarmayı, ortada bir teklif, tasarı ya da taslak da yoktur” diyen Reyhan “Erdoğan, CHP dâhil meclisteki partilerin “noter” konusunda anlaştığını ve ortak karar verdiğini ilan ediyor. Ortada TBMM’ye gelen bir uyum yasası teklifi dahi olmadığı halde, Erdoğan hangi karardan bahsediyor? Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı, Anayasayı bilmediği gibi, TBMM gündeminden de habersizdir” diye konuştu.

Odatv.com

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tayyip erdoğan Vatan Partisi Utku Reyhan

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