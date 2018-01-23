Erdoğan'a, Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio'dan güven mektubu

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio güven mektubu takdim etti.
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