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Erdoğan'a, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem'den güven mektubu 

POLİTİKA HABERLERİ | 23.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem güven mektubu takdim etti.

ANKARA (DHA)

(FOTOĞRAF)

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