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Erdoğan'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 21:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ağaoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ağaoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

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