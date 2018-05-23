Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin Bağlum'daki kabrini ziyaret etti.
Eşi Emine Erdoğan ile birlikte orucunu Bağlum semtinde bir vatandaşın evinde açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası aynı semte yaşayan Abdil Kırboğa'nın evine de misafir oldu.
Kırboğa'nın evi önünde, kendisini bekleyen vatandaşlar ve aile fertleri tarafından karşılanan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Kırboğa ailesinin evinde çay içen Erdoğan çifti, aile fertleriyle sohbet etti.
- Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bağlum'da bulunan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kabrine geçti.
Şair Abdurrahim Karakoç ve İslam tarihi yazarı Mustafa Asım Köksal'ın mezarlarının da yer aldığı türbede okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Erdoğan, dua etti.
Çıkışta kendini bekleyen vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet eden Erdoğan, makam aracıyla buradan ayrıldı.
Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna eşlik etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ile İslam tarihi yazarı Mustafa Asım Köksal'ın da kabirlerinin yer aldığı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti
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