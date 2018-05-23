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Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 00:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ile İslam tarihi yazarı Mustafa Asım Köksal'ın da kabirlerinin yer aldığı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin Bağlum'daki kabrini ziyaret etti.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte orucunu Bağlum semtinde bir vatandaşın evinde açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası aynı semte yaşayan Abdil Kırboğa'nın evine de misafir oldu.

Kırboğa'nın evi önünde, kendisini bekleyen vatandaşlar ve aile fertleri tarafından karşılanan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Kırboğa ailesinin evinde çay içen Erdoğan çifti, aile fertleriyle sohbet etti.

- Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bağlum'da bulunan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kabrine geçti.

Şair Abdurrahim Karakoç ve İslam tarihi yazarı Mustafa Asım Köksal'ın mezarlarının da yer aldığı türbede okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Erdoğan, dua etti.

Çıkışta kendini bekleyen vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet eden Erdoğan, makam aracıyla buradan ayrıldı.

Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna eşlik etti.

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ile İslam tarihi yazarı Mustafa Asım Köksal'ın da kabirlerinin yer aldığı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti

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Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
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Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
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Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
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Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
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Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
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Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
7 / 18

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
8 / 18

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
9 / 18

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
10 / 18

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
11 / 18

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
12 / 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti
13 / 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti
14 / 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti
15 / 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti
16 / 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti
17 / 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırboğa ailesini evinde ziyaret etti
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Abdil Kırbaoğa ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ev ziyareti İslam tarihi yazarı Mustafa Asım Köksal Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Şair Abdurrahim Karakoç

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