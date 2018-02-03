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Erdoğan'dan "ATAK" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 19:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından Muş'tan Bitlis'e uçuşunda kendisine eşlik eden ATAK helikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'tan Bitlis'e helikopterle geçerken, kendisine eşlik eden ATAK helikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından, Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşu sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı. Erdoğan, "Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşumuzda bize eşlik eden ATAK helikopteri." mesajına yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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