Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü mesajı 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Anadolu'nun küçük bir şehriyken, stratejik konumuyla istiklal mücadelemizin merkezi haline gelen Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan süreçte çok önemli kararlara ve devletin temel kurumlarına ev sahipliği yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi bu açıdan, Kurtuluş Savaşı'mızın önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir. Bağımsızlık mücadelemizin kesin bir zaferle neticelenmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu yaşatmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Anadolu'nun küçük bir şehriyken, stratejik konumuyla istiklal mücadelemizin merkezi haline gelen Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan süreçte çok önemli kararlara ve devletin temel kurumlarına ev sahipliği yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi bu açıdan, Kurtuluş Savaşı'mızın önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir. Ankaralılar, Gazi Mustafa Kemal ve beraberindeki heyeti büyük bir coşku ve umutla karşılamış; bağımsızlık mücadelesi boyunca da canları pahasına vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmışlardır.