Erdoğan'dan balkon konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan vatandaşlara hitabında, "Türkiye bu seçimde, pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır. Görüldüğü gibi bu, hem partiler hem de ülkemiz açısından hayırlı bir tecrübe olmuştur." diye konuştu.

- "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık"

Seçimlerde çalışan AK Parti teşkilatına teşekkür eden Erdoğan, "Gece demediniz, gündüz demediniz, koştunuz, çalıştınız, çabaladınız. Şunu da açıkça ifade etmek isterim; Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun." ifadelerini kullandı.

AK Parti'yi millet ile kurduklarına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Bugünden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Hemen yarından itibaren, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Televizyonlarda herhalde dinlediniz, takip ettiniz. Meclis toplanıp, cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar, bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Yemin töreninin hemen ardından da bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Türkiye'nin kaybedecek tek bir anının dahi olmadığı bilinciyle gece gündüz çalışacağız."