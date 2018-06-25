Erdoğan'dan balkon konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan vatandaşlara hitabında, "Türkiye bu seçimde, pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır. Görüldüğü gibi bu, hem partiler hem de ülkemiz açısından hayırlı bir tecrübe olmuştur." diye konuştu.
- "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık"
Seçimlerde çalışan AK Parti teşkilatına teşekkür eden Erdoğan, "Gece demediniz, gündüz demediniz, koştunuz, çalıştınız, çabaladınız. Şunu da açıkça ifade etmek isterim; Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun." ifadelerini kullandı.
AK Parti'yi millet ile kurduklarına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:
"Bugünden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Hemen yarından itibaren, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Televizyonlarda herhalde dinlediniz, takip ettiniz. Meclis toplanıp, cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar, bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Yemin töreninin hemen ardından da bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Türkiye'nin kaybedecek tek bir anının dahi olmadığı bilinciyle gece gündüz çalışacağız."
Türkiye'nin bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bıraktığını ifade eden Erdoğan, "Milletimiz, sandıkta tercihini 16 yıldır olduğu gibi bu defa da kavgadan değil, hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz, kazanan hizmet siyaseti, kazanan milli iradenin üstünlüğü, kazanan Türkiye, kazanan Türk milleti, kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar, kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamd ediyorum. Bizleri, milletimize mahçup etmeyen Rabbimize hamd ediyorum. Bizleri, kalbiyle ve gözüyle ülkemizi takip eden kardeşlerimize mahçup etmeyen Rabbimize hamd ediyorum. Sizlerin sevgisine layık olabilmek için daha çok gayret gösterceğiz. Sizlerine güvenine karşılık verebilmek için daha çok ter dökeceğiz. Sizlerin desteğinin hakkını verebilmek için daha çok mücadele edeceğiz. Sandıkta bize verdiğiniz güçle, ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız." şeklinde konuştu.
- "Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriyle taşıyacağız"
Terör örgütlerinin üzerin çok daha kararlı bir şekilde gidileceğinin altını çizen Erdoğan, "Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkartacağız. Bayrağımız, inşallah çok daha nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha huşuyla okunacak. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriyle taşıyacağız. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.
Türkiye'nin tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullandığını belirten Erdoğan şunları kaydetti:
"Türkiye tercihini, büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, yatırımdan, zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini, 2023 hedeflerinden 2053 ve 2071 vizyonlarından yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır. Bu sonuçlar, aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenle evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir. Bu sonuçlar, aynı zamanda Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların ve mağdurların elinden tutmaya devam edeceğinin ifadesidir.
- "Demokrasideki hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir"
Bu sonuçlar, aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden, küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir. Bu sonuçlar, aynı zamanda demokrasideki ve ekonomideki hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir. Milletimiz bu seçim sonuçlarıyla o kadar çok çevreye, o kadar farklı mesajlar vermiştir ki, dünyanın tüm siyaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca çalışsa yine de bunu zor çözer."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir milletin mensubu, evladı olmakla ne kadar iftihar etsem, Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Şu güzel manzara için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının, demokrasimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." dedi.
Erdoğan, alanda toplanan kalabalık ile beraber "Durmak yok, yola devam" sloganı attı.
- Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte alanda toplanan kalabalığı selamladı.
Erdoğan, vatandaşlara hitabından hemen önce Twitter'dan yaptığı açıklamada "Balkondayız" ifadesini kullandı.
(Bitti)
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