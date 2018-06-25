Erdoğan'dan balkon konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek, demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum." dedi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından İstanbul'daki programını tamamlayarak Ankara'ya gelen Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına "Sevgili milletim" ifadesini kullanarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşları selamladı. Vatandaşların, "Dik dur eğilme bu millet seninle" şeklindeki sloganları üzerine Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." karşılığını verdi.

Erdoğan, biraz daha erken bir saatte Ankara'da olmayı planladığını ifade ederek, "İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda yaşanan elim bir kazada küçük bir evladımız ağır bir yaralanma geçirdi. Onu hem hastanede ameliyata girinceye kadar doktorlarla şöyle bir hasbihal ettim, aileyle bir arada oldum ve ondan sonra izinlerini alarak Ankara'ya rücu ettik. Gereken müdahaleler yapılıyor, şu anda ameliyattalar. Rabbimin bu evladımıza - 7 yaşında - Şafi ismi şerifiyle muamele etmesi için sizlerden de dua istiyorum." diye konuştu. - "Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk" Coşkuları, sevgileri, destekleri ve havalimanından genel merkeze kadar yol boyunca karşılama töreni sebebiyle Ankaralılara şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizler 3 Kasım 2002 seçimlerinde yanımızdaydınız, bizi iktidara taşıdınız. Durmadınız, 'Durmak yok, yola devam.' dediniz, 'Bu şarkı burada bitmez.' dediniz. Sizler 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yanımızdaydınız, vesayete karşı hep birlikte mücadele ettik. Sizler 12 Haziran 2011 seçimlerinde yanımızdaydınız, ülkemize hep birlikte çağ atlattık. Sizler Gezi olaylarında, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde, cumhurbaşkanlığı seçiminde yanımızdaydınız. Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk. Sizler 2015 seçimlerinde, özellikle 1 Kasım'da yanımızdaydınız. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik.

Sizler 15 Temmuz darbe girişiminde buradaydınız, genel merkezimizi bombalamaya, işgale gelmek isteyenler oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresindeydiniz, buradaydınız, Meclis kavşağındaydınız, Ankara Emniyetinin önündeydiniz, Kahramankazan'daydınız, Gölbaşı'ndaydınız, velhasıl nerede bir darbeci varsa hepsinin karşısında oldunuz. Feto ihanet çetesine ve onlarla birlikte hareket edenlere sokakları hep birlikte dar ettik. Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar? Amerika'ya. Şimdi ölçüye bakıyorum, Amerika'daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta." Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasında sandıktaki iradeleriyle yine kendi yanlarında bulunduğuna işaret ederek, "Bugün ülkemizin gelecek yarım asrının, bir asrının belirleyicisi olan 24 Haziran seçimlerinde yine yanımızda oldunuz." dedi. - "Siz tarih yazıyorsunuz, asırlar sizi çok farklı anacak"

Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Erdoğan, şunları söyledi: "Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz tarih yazıyorsunuz, asırlar sizi çok farklı anacak. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor. Türk milleti sandığa, sandıkta tezahür ettirdiği iradesine sahip çıkarak, demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir. Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır." Türkiye'nin 24 Haziran gecesini geleceğine bu sabah olduğundan çok daha fazla güvenle bakarak tamamlayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: