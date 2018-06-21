"Erdoğan'dan bir beklentimiz olmayacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey seçildiği takdirde bizim ondan bir beklentimiz, bir talebimiz olmayacaktır." dedi. Bahçeli, katıldığı ATV, A Haber, A News ile A Haber Radyo ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Muhalefetin, Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra dağılacağı yönündeki söyleminin hatırlatılması üzerine Bahçeli, muhalefetin bu tür değerlendirmelerinin çok kısır, siyasi amaçlı, yıpratıcı ve herhangi bir fikri hayata geçirmeye mezun olmayan bir yaklaşım olduğunu belirtti. Anamuhalefet ve Türkiye'deki aydınların siyaset bilimcilerin bu olayı iyi kavraması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "94. yılındayız cumhuriyetin. Birinci evre cumhuriyetin kurulması, ikinci evre çok partili hayata geçilmesi. Şimdi ise üçüncü bir evre var. Bu 94 yıllık cumhuriyet hayatımızda bir rejim değişikliği değil cumhuriyet rejimi içinde bir sistem değişikliği. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi." diye konuştu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "24 Haziran sonrası, ülkenin bekasıyla ilgili ihtiyaç olursa MHP'den katkı isteyeceğiz." sözleri hatırlatılarak, "Sorumluluk almanız istendiği takdirde tavrınız ne olur?" sorusunun yöneltilmesi üzerine, sorumluluğu üstlenmenin alanının çok önemli olduğunu söyledi. - "Ülkü anlayışımız ne alınır ne satılır" Yeni sistemde yürütmenin cumhurbaşkanında olacağını anımsatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "MHP, bu sistemin oluşmasında, kararların alınmasında, düşüncesinin gelişiminde hiçbir beklentisi olmamıştır. Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey seçildiği takdirde bizim ondan bir beklentimiz, bir talebimiz olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Mecliste denetim ve denge görevini yaparken elden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı ve uyarıları yaparız. İşte bizim katkımız orasıdır. Cumhurbaşkanı kiminle çalışacaksa onunla çalışsın. 81 milyon nüfus var. İçlerinde çok iyi yetişmiş şahsiyetler var. Ehliyet, liyakat ve gayret yönünde toplumda değerler var. O onun bileceği bir iş. Bizim talebimiz olmaz. Bizim davamız, ülkü anlayışımız ne alınır ne satılır. Üzerimizde düşen ne varsa yaparız. 5 yıllık süreç içinde bu müessesenin oturması lazım. Tamam, seçim bitti, hadi eyvallah; böyle bir şey olmaz. Seçimin oluşmasına, sonuç alınmasına katkı sağlayan, ondan sonraki kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamak mecburiyetindedir."