"Erdoğan'dan bir beklentimiz olmayacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey seçildiği takdirde bizim ondan bir beklentimiz, bir talebimiz olmayacaktır." dedi.
Bahçeli, katıldığı ATV, A Haber, A News ile A Haber Radyo ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Muhalefetin, Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra dağılacağı yönündeki söyleminin hatırlatılması üzerine Bahçeli, muhalefetin bu tür değerlendirmelerinin çok kısır, siyasi amaçlı, yıpratıcı ve herhangi bir fikri hayata geçirmeye mezun olmayan bir yaklaşım olduğunu belirtti.
Anamuhalefet ve Türkiye'deki aydınların siyaset bilimcilerin bu olayı iyi kavraması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "94. yılındayız cumhuriyetin. Birinci evre cumhuriyetin kurulması, ikinci evre çok partili hayata geçilmesi. Şimdi ise üçüncü bir evre var. Bu 94 yıllık cumhuriyet hayatımızda bir rejim değişikliği değil cumhuriyet rejimi içinde bir sistem değişikliği. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi." diye konuştu.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "24 Haziran sonrası, ülkenin bekasıyla ilgili ihtiyaç olursa MHP'den katkı isteyeceğiz." sözleri hatırlatılarak, "Sorumluluk almanız istendiği takdirde tavrınız ne olur?" sorusunun yöneltilmesi üzerine, sorumluluğu üstlenmenin alanının çok önemli olduğunu söyledi.
- "Ülkü anlayışımız ne alınır ne satılır"
Yeni sistemde yürütmenin cumhurbaşkanında olacağını anımsatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"MHP, bu sistemin oluşmasında, kararların alınmasında, düşüncesinin gelişiminde hiçbir beklentisi olmamıştır. Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey seçildiği takdirde bizim ondan bir beklentimiz, bir talebimiz olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Mecliste denetim ve denge görevini yaparken elden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı ve uyarıları yaparız. İşte bizim katkımız orasıdır. Cumhurbaşkanı kiminle çalışacaksa onunla çalışsın. 81 milyon nüfus var. İçlerinde çok iyi yetişmiş şahsiyetler var. Ehliyet, liyakat ve gayret yönünde toplumda değerler var. O onun bileceği bir iş. Bizim talebimiz olmaz. Bizim davamız, ülkü anlayışımız ne alınır ne satılır. Üzerimizde düşen ne varsa yaparız. 5 yıllık süreç içinde bu müessesenin oturması lazım. Tamam, seçim bitti, hadi eyvallah; böyle bir şey olmaz. Seçimin oluşmasına, sonuç alınmasına katkı sağlayan, ondan sonraki kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamak mecburiyetindedir."
- 7 Haziran seçimleri süreci
Bahçeli, 7 Haziran seçimlerinden sonra kurulan seçim hükümeti için MHP'den, genel başkanın bilgisi olmadan bazı kişilere bakanlık teklifi geldiğini anımsattı.
Bakanlık teklifi gelen isimlerden birinin bu teklifi kabul ettiğini, birinin kabul etmediğini anlatan Bahçeli, "Bu saygısızlığı MHP tekrar karşılayamaz. MHP'yi kimse makam uğruna satın alamaz ama memleket için elimizi değil gövdemizi taşın altına koymuşuz. Sayın Cumhurbaşkanı kiminle çalışıyorsa çalışsın ama Mecliste Cumhur İttifakı olarak önemli bir rakamla, yani 301'in üzerinde AK Parti ve MHP temsil edilirse, MHP sistemin oturması için üzerine ne düşerse yapar." ifadelerini kullandı.
- FETÖ ile mücadele
FETÖ ile mücadeleye ilişkin soru üzerine Bahçeli, FETÖ'nün MHP'ye de sızma aşamasında bulunduğunu dile getirdi.
ABD'ye kaçan FETÖ üyesi Şerif Ali Tekalan'ın davetiye takdim etmek için 2009 yılında Prof. Dr. Şakir Akça ile kendisini ziyarete geldiğini anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bunu milletimiz ve camiamızın insanları iyi bilsin. Orada konuşmalar devam ederken. 'Sayın Hocam, şimdi sizi tanıdım ve anladım. Bu davranışlarınız devam ederse ülkücü hareketle karşı karşıya gelmeniz mukadderdir.' dedim. Kendileri tabii beklenmedik tavrı görünce '1,5 aya yakın süreçte ABD seyahatim olacak. Bu görüşmeyi anlatabilir miyim?' dedi ve ayrıldılar. MHP olarak Fetullah Gülen ile yüz yüze gelmişliğimiz yoktur. Genel başkan olarak benim hiç yoktur. Türkçe Olimpiyatlarına katılmış değilim. Hiç alakamız yoktur ama 2009 yılın ekim sonu kasım başlarında 'Türkiye'de bir değişim, dönüşüm lazım. MHP'de genel başkanın değişmesi lazım. MHP'de bir ateist var, kimseyle görüşmez, hiçbir inanç sistemi ile alakası yoktur, namaz kılmaz, cumaya gitmez.' propagandalarıyla bir karşı hareket başlattılar. Ben her zaman söylüyorum. Bu hareket dualıdır. Bu hareketle kim uğraşırsa başına bir çorap örülür. O sebepten dolayı bu hareketi kabul etmemiz mümkün değildir."
- Örgütün siyasi ayağı
15 Temmuz'da bazı şeyleri hissettikleri için kararlı bir duruş sergilediklerini, Cumhurbaşkanının ve hükümetin kararlı olduğunu, milletin de direncini gösterdiğini, Türkiye'nin büyük bir tehditten kendini kurtardığını dile getiren Bahçeli, "Bu FETÖ hareketinin kökü kazınmalıdır. Bunun 8 ayağı vardır, siyasi ayağı da gündeme gelmelidir. Bu siyasi ayağın üzerine gitmeleri lazım. Eğer gitmiyorlarsa birgün birileri gider." şeklinde konuştu.
(Sürecek)
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