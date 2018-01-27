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Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...

POLİTİKA HABERLERİ | 27.01.2018 19:34 | Son Güncelleme 1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte Afrin'e harekat düzenleyen Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) 'terörist' diyen CHP'li vekillere " Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...

Erdoğan, Kocaeli'de Yuvacık Çarşı Meydanı'nda halka hitap etti ve CHP'nin açık bir şekilde destek verdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan ÖSO militanlarına terörist benzetilmesi yapılmasına sert tepki gösterdi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Ne demiştik? Gideceğiz gündüz gece. Şu anda bu yolculuğumuz devam ediyor. Oradan kardeşimiz şöyle bir ifade kullandı: 'Kefenimizle.' dedi. Eyvallah. Biz bu yola çıkarken ne dedik? 'Kefenimizle beraber bu yoldayız'. Ta ki bu can bu tende oldukça biz Rabb'imizin tayin ettiği ömrü inşallah bu davada tüketmenin gayreti içerisinde olacağız.

'KOL KANAT GERDİĞİN TERÖRİSTLER…'

Bu nedir, bu? Millete efendilik değildir, bu sadece halkımıza hizmettir. Biz şuna inanıyoruz, 'Hayrun Nas Men Yenfeun Nas.' İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olanıdır. Biz bu yolda yolumuza devam ederken önümüze bazen işte bu terör örgütleri çıkacaktır. Bu terör örgütleri yolumuza çıktığı zaman da işte sabah aldığım netice 394 teröristi saf dışı etmişler. Bunu kimler yaptı? Bunu Mehmet'im yaptı, bunu ÖSO'lar yaptı. Hani o, bu CHP'nin kendini bilmez bazı terbiyesizleri var ya hani, o terörist diye ifade ettiği ÖSO'lar var ya. Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. 394 sabahtı şimdi kim bilir 400'ün üzerinde."

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan TSK Recep Tayyip Erdoğan CHP Özgür Suriye Ordusu

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
Konuş Reis İçimizden geçenleri Söylüyorsun Biz burda "_KEMAL! Hendekçi arkadaşların AFRİNDE de Hendek kazıyorlarmış O Hendeklere Onlarıda Gömecez" diye boşa demiyorduk "Reis ve Bahçeli gibiler ve Onların yanında Olanlar Herhangi bir konuda mutâbık kalmışlarsa Gerisine bk yemek Düşer Bu; 1071 de de böyleydi 1453 te de öyle oldu 1920 de devam etti 15 Temmuzda da Değişmedi" AFRİN de de öyle oldu Münbiçte de öyle olacak Kobanide de öyle olacak "Sınırımız boyunca Temizleyeceğiz" derken şaka yapmıyorduk SEN KONUŞ REİS! demiştik.Bak! Sen konuştukça çakal sürüleri darmadağın oluyor
@palermo544 Suriye'de Nusayri köylerinde çoluk çocuk,genç ihtiyar,erkek kadın demeden katledilen binlerce masumu kim katletti,Ama size göre onlar nusayri katli helala değil mi.Aşağlık mezhepçiler.
@cemalpinarbasi uLAN Zulme Uğrayan 4 Milyon İnsan Göç etti bu Memlekete Suriyeden Iraktan KOBANİDEN Hangisine "_Senin Mezhebin ne" dedik Hangisine "_Senin MilliyEtin nedir" dedik Alçak! Mezhepçi olan SENSİN SEN!
Bravo polermo...Sana katılıyorum. Helal olsun Ama... Türkçe isim ve türkçe kelime kullanmayanlar, gizli VATAN HAİNİ'DİR. öyle bilesin. Bu arada seninki Yabancı Erotik VCD şirketinin adı imiş aynı zamanda.,VALLAHİ çok ayıp oluyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Bütün terör örgütlerine lanet olsun. Yaşasın TÜRK askeri. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.
palaremo haklı. Evet Hatta Kobaniye gidenlere mezhep sormadık... topraklarımızı açtık, '' YPG mi, PYD mi, Pkk mı? Hangi terör örgütündensin'' bile sormadık... Kebap ısmarladık. parasını ödedik. Yaaa.
Türkçe isim ve türkçe kelime kullanmayanlar, gizli VATAN HAİNİ'DİR. öyle bilesin. Bu arada seninki Yabancı Erotik VCD şirketinin adı imiş aynı zamanda.,VALLAHİ çok ayıp oluyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?
Ülke vatandaşına başka bir ülke vatandaşı için küfür eden bir Cumhurbaşkanı...
su usluba bak su konuşmaya bak yarın yıne kanmdırıldık dersin
Az bile konuşmuş
Bu ne iğrenç bi adama donustu yahu daha düne kadar kendileri yan yanaydı esadla pkkla fetöyla şimdi gelmiş millete saldırıyor ülkenin değil akpnin başkanı olursun sen sadece
Boşuna yorulma o gönüllerin başkanı Az bile konuşmuş Yobazlar sizi
bu harekatın miting meydanlarında siyasi alan için eklenmesini hoş bulmayız türk milleti bu yaklaşımı hoş karşılamaz
eyi demis ,dogru soze ne denir. hdp feto dan itifak yapsin ancak bunlar
açılımı yapan çözüm sürecini başlatan da cehapeydi..
usluba bak
afrin de mehmetçik obüslerle ypg teröristlerini vuruyor sesi chp den çıkıyor.
ÖSO kendi ülkesine ihanet eden bir terör örgütüdür
15 senedir ülkeyi CHP yönetiyor. Yat kalk sabah akşam CHP acaba CHP olmasa ne yapacaktınız. Millet kutuplaştı yeter artık sabah akşam kavga gürültü hakaret ler havada uçuşuyor. Bu ülke size oy veren kesimin tapulu malı değil herhalde, eleştiri yapınca hemen fetöcü, pkk lı.
böyle cumhurbaşkanı mı olur komedi adam
Ulan neyin ağzı.Kültür diye bir şey var.Destek verir ,ulan diye bağırırsın,Yol gösterir terörist diye bağırırsın.Sonunda muhalefetin dediği yola kuzu kuzu gelirsin ve bunu kendine yediremediğinden ulan dersin gibi geliyor bana.Ama Atatürk Türkiye si nin kültürü bu değil.Bu Arap kültürü.
Bizim ülkemizde pkk nasıl tayibi devirmek istiyorsa Suriyedede öso esadı devirmek istiyor kendi çıkarların için baska bi ülkenin terörüne destek vermek amerikadan bir farkımız kalmiyor sayın cumhurbaşkanım
sn cb halk ağızıyla konuşuyosun din iman dedimi mangalda kül bırakmıyosun namaz kılmadığını oruç tutmadınığını ve ağzından küfür eksik olmadığını biliyoruzda iftira ve yalan olmasaydı bari ya
CeHaPe kadar kafana taş düşer inşallah. Halkın cumhurbaşkanı yerine Akp.nin lideri olmayı tercih eden bir cumhurbaşkanı bizden değildir.
şu kullandığı üsküdar bakın cumhurbaşkanı makamına gelmiş bir kişiye yakışıyor mu?
haburda davul zurna ile pkk karşılanmasaydı keşke keşke
Chp köpek ve pislik sürüsüdür inönü köpeğinin yavrularının yuasıdır
senin gibi deyilmi kitapsız
Mehmetçiğimiz ile omuz omuza mücadele edip şehitler veren ÖSO ya terörist diyen terörist YPG nin ruh eşidir. Kim olursa olsun. Ordumuza açık laf edemeyenler içlerini soğutmak için öso ya saldırıyor. CHP kaç gün dayanacak demiştim beni şaşırtmadılar. Ama bu defa İyi sallayamayacaksınız.
başka bir devletin isyancı silâhlı gücüyle,kendi isyancın pkk yı yok etmek istiyorsun.işlerin taaa baßına gidin.iki güçte(öso ve pkk)ABD nin örgütlediği silâhlı güçlerdir.devlet idaresi ciddi iştir.
AĞZINDAN ŞEY AKIYOR.
ADAM GİBİ ADAM
kendisi ve sazarkadaslari sanki soguk yatakta yatiyorlar..orasi adamlarin ulkesi tabi savasacaklar ama pkk dan isidden farklari yok hepsinin..sen ne kamyon sooirune bagladin kendini ki..
Bu Chp adam olmaz. Boş boş konuşuyorlar. Adamların ülkesini kurtarıyoruz. Türk askerinin yanında savaşan öso terörist diyor. O zaman alacaksın silahı önden chp olarak sen gideceksin. Düşmanım düşmanı dostumdur Askerimize en küçük katkısı olan herkese saygı duymak gerekir. Hdp nin savunduğu ypg esas terörist. Sen ypg öso aynı şekilde terörist dersen senin amacın teröre destek vermek olur. Yaşasın Türk askeri. Beter ol chp zihniyeti. Aslında chp zihniyeti değil, Kılıçdaroğlu zihniyeti
@Osmandonmez78 Aynısını ABD yapıyo Benim askerim öleceğine pkk militanları ölsün deyip pkk ile hareket ediyo. ÖSO Türkiyenin 100 de 100 kontrolündedir inşallah gene kandırıldık demeyiz inşallah
BU SAVAŞ TÜRKİYEDEN ÇIKMIŞ ARTIK SADECE 2019 SEÇİMLERİ YATIRIMINA DÖNÜŞMÜŞTÜR. 7-24 TVLERRDE MİTİNGLER YAPMAK MUHALEFETE SALDIRMAKTAN BAŞKA NE OLUYOR Kİ?
Dünya onu o da din iman ayağıyla seçmenini kandırıyor.Ama tosuncukları cin gibi adeta ticari deha ,.Bu alemin kandırıdığı Erdoğan'ın tosunlarını kimse aldatmıyor.
Ne diyon lan sen gel lan buaya Tam serseri ağzı şimdi muhalefet bu adamla nasıl nezaket sınırları içinde konuşsun! Pek saygı değer cumhurbaşkanımız bize küfretmiş diye başlamalaraı gerekecek :)
sayın cumhurbaşkanı parti başkanı gibi değil cumhurbaşkanı gibi konuşun.uslup size yakışmıyor milleti bölüyorsunuz.benim kanaatim bu.
Suriye'de Nusayri köylerinde katledilen masumları kimler katletti bi araştırın bakalım.Bu kasplardan biri ışid idi diğer kasaplar kimdi bi öğrenin.Ha'Onlar Nusayri önemi yok diyorsanız size bir sözüm yok.Ama unutmayın bu öso dediğiniz guruh yarın bize düşman olacaktır.Esad ile görüşmeler başlasın bakın ne oluyor.
davul zurnayla da CHP karşıladı demi öso nun sadece isim değişen işit ilerden ibaret olduğunu herkes biliyor ayrıca türkiye için savaşmıyorlar kaybettiği yerleri tekrardan kürtlerden almaya çalışan işit liler
rezil terbiyesiz mahalle kabadayisi ulkenin basina gelen en buyuk felaket sensin davul zurnayla l8m karsiladi teroristleri
Chp liler sokağa çıkamıyor suratlarına tükürüyor millet
@hatamiti BU PARTİYE OY VEREN. KİMSE KAN VE GÖZ YAŞİ̇ MÜSLÜMAN IRZINA NAMUSUNA KURŞUN ATILMIŞ ORTAKLARDANDIR ALLAH KATINDA FETO NEYSE BUNLAR ONDAN DAHA TEHLİKELİ PKK Yİ FETOYU İŞİDİ YPG PYD Yİ BİLE KULLAN BİR ZİHNŞYET O KADAR ÇOK TEHLİKELİ AMAA BU MİLLETİN BUNUN BEDELİNİ ÖDİYECEGİZ BEYLER KURTULUŞ YOK GİBİ. YAVAŞ YAVAŞ ROKETLER ALIŞTIRILMAYAA BOMBALAR PARLATILMAYA BAŞLADI. ÇOK KANLAR AKCAK 7HAZIRAN BİR KAS8M DA OLDUĞU GİBİ YA BAŞKANLIK YA KAN VE SAVAŞŞ BEYLER ESKİDEN 400 iSTEDİK ARTIK YETMEZ AMAA EVET 500. MİLLET VEKİLİ ARTI YANINDA. BAŞKANLIK BEYLER HAZIRMIS8NIz. Hadi
Benim askerim suriyedeyken devletten hükümetten yana olmayandan şüphe duyarım deniz gezmiş bile abd ile mücadele ederken sizin gibi yalaka solcuları atlamış olmalı.
Yüreğimizden geçenleri diyor REİS ... O Kadar
Zaten bu ülkenin yarısı hain terörist bi siz namuslusunuz ya daha düne kadar eyyy diye bağıranda bendim kapıda teröristlerle çekende kandırılıp aldatıldık diyende bendim bunu unutmayın TARİH SİZİ AFFETMEYECEK..!!!
helal olsun reis türkmilletinin içinden geçenleri söylüyor tam bir halk adamı kıskananlar çatlasın
az bile söylemiş
Adamsin adam dünya alem biliyor ama dingiller bilmek istemez istemesinler onlar ancak cukka yapsinlar.
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