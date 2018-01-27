Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...

Erdoğan, Kocaeli'de Yuvacık Çarşı Meydanı'nda halka hitap etti ve CHP'nin açık bir şekilde destek verdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan ÖSO militanlarına terörist benzetilmesi yapılmasına sert tepki gösterdi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Ne demiştik? Gideceğiz gündüz gece. Şu anda bu yolculuğumuz devam ediyor. Oradan kardeşimiz şöyle bir ifade kullandı: 'Kefenimizle.' dedi. Eyvallah. Biz bu yola çıkarken ne dedik? 'Kefenimizle beraber bu yoldayız'. Ta ki bu can bu tende oldukça biz Rabb'imizin tayin ettiği ömrü inşallah bu davada tüketmenin gayreti içerisinde olacağız.

'KOL KANAT GERDİĞİN TERÖRİSTLER…'

Bu nedir, bu? Millete efendilik değildir, bu sadece halkımıza hizmettir. Biz şuna inanıyoruz, 'Hayrun Nas Men Yenfeun Nas.' İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olanıdır. Biz bu yolda yolumuza devam ederken önümüze bazen işte bu terör örgütleri çıkacaktır. Bu terör örgütleri yolumuza çıktığı zaman da işte sabah aldığım netice 394 teröristi saf dışı etmişler. Bunu kimler yaptı? Bunu Mehmet'im yaptı, bunu ÖSO'lar yaptı. Hani o, bu CHP'nin kendini bilmez bazı terbiyesizleri var ya hani, o terörist diye ifade ettiği ÖSO'lar var ya. Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. 394 sabahtı şimdi kim bilir 400'ün üzerinde."