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Erdoğan'dan, Demirören için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladığı belirtildi.

Mesajında, Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Demirören

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