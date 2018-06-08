Erdoğan'dan, Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladığı belirtildi.

Mesajında, Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

