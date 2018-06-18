HABER

Erdoğan'dan "Dijital Türkiye" müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 21:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Dijital dönüşüm ve atılım programlarımızla 2 bin 500 dijital yenilik projesini destekliyor, Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital dönüşüm ve atılım programlarıyla 2 bin 500 dijital yenilik projesini desteklediklerini, Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırdıklarını belirtti.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Milli Teknoloji Hamlesi başlığı adı altında paylaşımda bulundu.

Paylaşımında dijital dönüşüm ve atılım programlarıyla 2 bin 500 dijital yenilik projesini desteklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz. Vakit Dijitalleşme Vakti. Vakit Türkiye Vakti" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, projeye ilişkin bir görsel de yer aldı.

Görselde, "Sanayimiz için dijital dönüşüm platformunu kurduk. Türkiye'nin dijital atılım programını hazırladık." ifadesine yer verildi.

Görselde, 5 yıllık hedefler olarak, "36 bin öncelikli teknolojilerde ihtisaslaşmış Ar-Ge personeli, 15 gigabit düzeyinde erişim hızına sahip planlı sanayi bölgesi, 50 gigabit düzeyinde erişim hızına sahip teknoloji geliştirme bölgesi, imalat sanayiinde dijital dönüşüme başlayan bin 700 işletme, 10 dijital teknoloji eğitimi veren tematik meslek lisesi, imalat sanayiinde dijital yetkinlik kazandırılmış nitelikli 75 bin çalışan." başlıkları paylaşıldı.

Ayrıca öncü projeler olarak, "Milli Endüstriyel Bulut", "Dijital İnovasyon Merkezleri", "Dijital Dönüşüm Destek Programı" açıklandı.

Görsele göre, kurulan Dijital Dönüşüm Platformu'nda, "Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) yer alıyor.

Erdoğan'ın paylaşımında Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Dünya dijital dönüş pazarı 100 trilyon dolar. Türkiye'nin payı 1 trilyon dolar. Bu alandaki nitelikli iş gücü 300 bin. Yatırım desteği 1 milyar dolar. Dijital dönüşüm merkezi sayısı 10. Uygulamalı araştırma merkezi sayısı 50. Dijital yenilik proje sayısı 2 bin 500."

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (4)Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (4)
Buldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışıBuldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan'dan "Dijital Türkiye" müjdesi

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.