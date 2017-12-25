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Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

POLİTİKA HABERLERİ | 25.12.2017 21:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e özellikle rica ettiğini belirterek, "Port Sudan'a geçtik, oradan Adaya (Sevakin Adası). Orada TİKA'nın yapmış olduğu Hanefi ve Şafii mescidlerinin, camilerinin restorasyonu var. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamiyle şöyle bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek' dedim." dedi.

Dostlar Meclisi'nde gerçekleşen törenle Erdoğan'a, Hartum Üniversitesi tarafından hukuk alanında fahri doktora takdim edildi.

Burada konuşan Erdoğan, Sudanlılara misafirperverlikleri dolayısıyla şükranlarını sundu.

'NE MUTLU SİZLERE...'

Karşısında çok farklı bir topluluk gördüğünü belirten Erdoğan, "Zira sizler, seçilmiş bir topluluksunuz. Siz, insanlar içerisinden seçilmiş bir ümmetsiniz. Doğruyu emreder, kötüden, şerden men edersiniz. Ne mutlu sizlere. Çünkü siz, Allah'a iman edenlerin ta kendilerisiniz." ifadesini kullandı.

Sudanlıların muhabbeti karşısında kendilerini Hartum'da değil de Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'de hissettiklerini dile getiren Erdoğan, tarihi Hartum Üniversitesinin şahsına tevcih ettiği fahri doktora ünvanı için ayrıca şükranlarını sundu.

Erdoğan, Afrika'nın önde gelen üniversitelerinden biri tarafından böyle bir ünvana layık görülmenin kendisi için büyük bir mutluluk ve onur olduğunu vurguladı.
Özellikle böyle bir atmosferde bu ünvanı almanın şahsı için ayrı bir bahtiyarlık kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, bu vesileyle üniversitenin öğretim üyelerine ve öğrencilerine gönülden teşekkürlerini iletti.

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"SEVAKİN ADASI'NI BU HALDE GÖRMEK BİZLERİ ÜZDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyaretinin anlamına ve önemine yaraşır bir şekilde gerçekten dolu dolu geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Resmi temasların yanı sıra iş forumundan, Port Sudan ziyaretine kadar Sudan toplumunun her kesimiyle bir araya gelme imkanı buluyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanına özellikle rica ettim. Port Sudan'a, oradan adaya geçtik. Orada TİKA'nın yaptığı malum Hanefi ve Şafii Camilerinin restorasyonu var.

'Bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı tamamıyla şöyle bir restore etsek ve bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek.' dedim. Çünkü Sevakin Adası'nı bu halde görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. Kim? Batı. Batı'nın karekterinde bu var. Oraları yer ile yeksan etmek suretiyle... Hamd olsun, şimdi yeniden restore etmek, ayağa kalkmak, kaldırmak bizlere nasip olduğu için ayrı bir memnuniyet içerisindeyim."

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e bundan dolayı ayrıca bir ricada bulunduğunu yineleyen Erdoğan, "Böyle bir tahsis yapar da hemen biz burada işe başlarsak, bu adayı yeniden aynı resimlerdeki gibi ihya ederiz, inşa ederiz ve Sudan artık bununla iftihar eder." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde yeni bir adım atabileceklerine de işaret ederek, "Nedir o yeni adım? İnşallah umre seyahatlerine bile, tarihte böyleydi, buraya gelip, buradan Cidde'ye gidilirdi. Tekrar bu yollar inşa edilir, ihya ederiz." ifadesini kullandı.

Salonda bulunan gençlere, "Bu olur mu?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Bunu hep beraber yapar mıyız? Yaparız." dedi.

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erdoğan Sudan ada Sevakin Adası

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Yunanistan'nın işgal ettiği adaları korudun, şimdi Sudandaki ada kaldı. Gulunmeyen espri yaptı
Bizim Cumhurbaşkanımız sani Türkiye nin ekonomisi büyümüş Türkiyede herşey çok güzel ayına oturmuş da bizden geri ülkelere akıl veriyor yardım edecek..Hani bir söz vardır "EL İYİSİ" diye aynen öyle ele iyi bize kötü..
sen once yunanlilarin el koydugu adalari al. tabi gucun yeterse. bos bos konusuyorsun.
Man adasımı?
Yunanistan'nın işgal ettiği adaları korudun Sudan daki ada kaldı. Gulunmeyen espri yaptı
herseyi hallettin sira o adalara mi geldi
NE MUTLU SİZLERE...' Karşısında çok farklı bir topluluk gördüğünü belirten Erdoğan, "Zira sizler, seçilmiş bir topluluksunuz. Siz, insanlar içerisinden seçilmiş bir ümmetsiniz. Doğruyu emreder, kötüden, şerden men edersiniz. Ne mutlu sizlere. Çünkü siz, Allah'a iman edenlerin ta kendilerisiniz." ifadesini kullandı...sayın Cumhurbaşkanımız, R.Tayyib ERDOĞAN, bu cümleyi kullanmışsa, Allah'a şirk yani kendini Tanrı yerine koyuyor..Böyle söylemde bulunmak inancımıza göre insanoğlunun haddi değildir..
dünya lideri böle bişey böyle kükredikce ümete hecan veriyor bütün hainlerde çıldırıyor
maşallah herşey güllük gülistanlık para harcayacak yer arıyo.ekonomi felç millet çöpten yiyecek topluyo
Sen once yunan askerlerinin mangal keyfi yaptigi adalarimizi bir kurtar da bizi muz cumhuriyeti olmadigimiza bir inandir sonra diger ulkelerin adalariyla da ilgileniriz .
habire Arap ülkeleri ziyareti birde Avrupa ülkelerine gide bilseniz tabii kabul ederlerse.
adaya para koycak heralde
paramız çok dünyayı suriyeyi restore ediyor halkın parasıyla halkın nede olsa milli geliri 30 40 bin dolar seviyesinde ya
Sayın Cumhurbaşkanı hani bizim egede Aydın ilinin Muğla ilinin milliemlak esas defterine kayıtlı adacık ve kayacıklarımız var onları bir sahip olsanızda oralara turizm mescitli yatırmı yapsak Lozanı yenilemmek yerrine o adacıklara sahip çıksanız boşverin elin adasını kendi adalarımızı bir restore etsekte turist geliri kazansak cari açığımızın %50sini kazanırız.Zarrabın 15nden fazla gelir elde ederiz.Böylelikle emekliyede 3 yerine devletin değerleme oranında %14.9 zamlı maaş alırız.
3,dünya ülkeleri liğine düştük kendisi ni padişah zannediyor
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanları bu hükümet bukadar olumsuzluklara rağmen daha dimdik ayakta duruyorsa övünmeniz lazım bütün hükümetler başa geldi hepsini gördünüz kimsenin şimdiki hükümet kadar faydası olmadı bu hükümet kimseye boyun eğmiyor herşeyin üstüne gidiyor, Allah yardımcısı olsun geçmişi ne çabuk unuttunuz çay, seker, sigara, Tüpgaz, yağ vs piyasada karaborsaydi millet perişan ve sefil di, şimdi ki hükümet herşeyin üstüne gittiği icinmi kimisinin hesabına gitmiyor.
Hani bir söz vardı neydi o söz hah! Mercedes ve diğerleri diye. Bir de Cumhurbaşkanı var o mercedes gibi, O ve öncesi. Siz bu güne kadar hiç görmüş müydünüz acaba, bir başbakanımız, bir cumhurbaşkanımız bir ülkeye gitsin, böylesine coşkuyla karşılansın? Haklısınız, ilk defa böyle birşey yaşanıyor. Bence Cumhurbaşkanımız başka bir müslüman ülkeye gittiğinde de aynı manzarayla karşılaşması olağan olacak. Ayrıca bu coşku cumhurbaşkanımız dışında hiç bir ülkenin başkan, başbakan, cumhurbaşkanı, kral'ına karşı da gösterileceğini hiç zannetmiyorum..
Kendi adalarını yunana kaptır. bu ülkenin parasını man adalarına taşı. sonra sudan da adaya yatırım yapmak iste. ada takıntısı var adamda.
Kesin define buldu ????
Ulan hakketen sirf muhalefet olsun diye gozu dönen cok vatandasimiz var.15 yil önce Hastaneye gidebilmek icin girilen kuyruklari anlatsinlar buyukleriniz. Kemal Dervisin bile kafasinda ciban cikti be Turkiye ekonomisiyle ugrasirken. Rahat batiyo tabi demi.
Havanda su dövme civata önce kendi ülkene bak milletin karnı doyuyormu babanın paralarımı kafana göre harcıyorsun lavuklar
Aman ha sakın vermeyin birisi gelir kandırır sonra sizin ulkede gider elden
adalarda madalarda para yemeğe alıştınız biraz da emekli,dul ve yetim maaşlarını düşünsen.Hani 2 bayramda ikramiye verecektiniz yalan çıktı yalan.Emekliyi enflasyona ezdirmeyecektiniz yalan çıktı yalan.Partinizi öve öve bitiremeyenler artık şikayete başladı,en azından ezan okunasiye cami önünde otururken dinlediğim çoğu orta yaşlılar ve ihtiyarlar öyle.
bir orasi kalmisti .
sıkıntı yok reyis bizim paraları denize de dökebilirsin yani hiç sıkıntı olmaz...
Akıl fukaraları bilmezler ki burada karşılıklı kazanç vardır. Gerçi bunlar Atatürk 'ün babasının evini bu iktidarı satın aldığını ve restore ettiğini ilk yazılı eserimiz uygur kitabelerinin de bu dönemde TC tarafından sahip çıkılıp restore edildiğini de bilmezler.
Kendi adalarına sahip çıkamamışsın.Söylediğin hiç komik olmamış bilşesin istedim.
Bak demedi deme eger gelir oraya yerleşirse sana da eyyyyyyyyy diktator der sende gidersin esad oldu eset natonun libyada ne iş var dedi oy verdik saddam depremde vanaları acti saddamı arkadan vurduk sende gidersin demedi deme
kendi aç karnımızı doyurduk bir de yeni ülkeler ekleniyor. Uçak falan da hediye ettik mi bilgisi olan var mı yakışır çünkü 3-5 tane de otobüs yollasaydık. İlginç baya ilginç
Man adası out, Sevakin adası in. Rabbim affetsin, amin.
Yarin vergiler zam geldi yaw sen kim parası ile kime yardım ediyorsun
Türkiyede yaptığınız "RESTERASYONLAR GİBİMİ"......
Önce vatan toprağı 18 adayı Yunan'da kurtar.lafa gelince bir çakıl taşı vermem diyorsun.yunana 18 adayı veriyorsun.gitmis sudanda para harcayarak ada istiyorsun
Man adası yetmedi galiba
Bu ülkede herkes herşeyin farkında ama insanların üzerinde ölü toprağı var.Bu ölü toprağını kaldıracak kimsede yok
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de bu sözü, “Müşrikler size karşı toplandılar, başınızın çâresine bakınız!” denildiğinde söylemiştir. Bunun üzerine Müslümanların îmânları artmış ve hep birlikte: “Allâh bize yeter, O ne güzel vekîldir!” diyerek, Allâh’a karşı eşsiz bir teslîmiyet örneği sergilemişlerdir. (Buhârî, Tefsîr, 3/13)
Cebrâîl -aleyhisselâm-, İbrâhîm -aleyhisselâm-’a hayretle: “–Niçin Allâh’tan kurtuluş istemiyorsun?” dedi. O da: “–Hâlimi O biliyor! Ateş kimin emri ile yanıyor? Yakma kimin işidir?” diye cevap verdi. Şâir bu cevâbı; “Âgâh olunca hâle, hâcet mi kalır suâle!” şeklinde mısrâya dökmüştür.
sen önce osmanlı yadigarı sarayları restore et!!! topkapı dolmabahçe içler acısı bir halde!!!!
Kısa o adayi verin bak bakalım nasıl para aklama merkezi olur gorün
hortum üniversitesi doktora ünvanı vermiş :)hortumlamalardan dolayı
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