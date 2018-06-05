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Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 20:07 | Son Güncelleme

MİTİNG SONRASI ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta miting sonrası Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle halkı selamladı.

Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (4)

MİTİNG SONRASI ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta miting sonrası Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle halkı selamladı. Erdoğan, halkın yoğun sevgi gösterilerinin ardından otobüsten inerek kentin en işlek caddesi Gazipaşa'yı yürüyerek geçti. Vatandaşlar, Erdoğan'a dokunabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için birbirileriyle yarıştı. Erdoğan, bir vatandaşın bebeğini kucağına alarak sevdi ve oyuncak verdi. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan', 'Dik dur eğilme bu millet seninle' sloganları altında bir süre yürüyen Erdoğan, ardından otobüse binerek maden işçileriyle birlikte iftar yapacağı otele geçti.

Gürkay GÜNDOĞAN-Murat KÜÇÜK/ZONGULDAK,(DHA)

Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (4)Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (4)Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (4)Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (4)

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