Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (5)

MADENCİLERLER İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kent merkezinde bulunan bir otelde maden işçileriyle iftarda bir araya geldi. Burada yaklaşık bin maden işçisine seslenen Erdoğan, kürsüye 'Madenci seninle gurur duyuyor' sloganları ile çıktı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Biz bu iftarı maden ocağında yapabilirdik. Madene insek 50-100 kişiyle yapabileceğiz ama biz bin kişi civarında eşleriyle madenci kardeşlerimizle bir araya gelirsek ayrı bir mutluluk verir, ayrı bir güç olur dedik. Böyle genişçe bir salonda bütün hanımlarla beraber madenci kardeşlerim hatta ufak çocuklarımız da yanımızda. Çok daha cıvıl cıvıl bir iftarı böylece açmış olduk" dedi.

'BİZ İTHALİ DURDURACAĞIZ'

Erdoğan, cari açığın en önemli sebebinin ithalat olduğunu belirterek, ithalatı durdurarak yerli üretimi artırmayı planladıklarını söyledi. Erdoğan, "Biz ithali durduracağız. Niye öyle diyoruz. Sebebi şu; Bizim bütçemizde cari açık varsa en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir. Termik santral dediğimiz olay kömürden kaynaklanıyor. Ben bunu neden ithal kaynakla yapayım. Bizim devasa bir kömür damarımız var. Buraları hayata geçirmemiz lazım. Maliyeti yüksek olabilir ama bizim cari açığımızı körüklemez. Şimdi bu açığı kapatıyoruz. Ciddi bir noktaya geldik. Milli enerji ve maden politikasını oluşturduk. Amacımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için yerli kaynaklarımızı kullanmaktır. İthalata dayalı enerji politikalarıyla daha fazla yol kat edemeyeceğimiz için kendi kaynaklarımızı kullanmaya başlıyoruz. Bu konuda iyi yol aldık." ifadelerini kullandı.

'ONLARA SERBEST OLAN KÖMÜRÜ BİZE HARAM ETMEYE ÇALIŞANLARIN NİYETİNİ BİLİYORUZ'

Erdoğan, dış güçlerin Türkiye'nin gelişmesini engellemeye çalıştıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Eğitim seviyesi arttıkça milletimize dayatılan kimi yanlışlarla daha kolay mücadele edeceğimize inanıyoruz. Yıllarca bu ülkede maden sektörü kimi zaman çevrecilik adına kimi zaman ekonomik değil diyerek horlandı. Termik santral inşaatlarına karşı akıl almaz dirençler gösterildi. Elektrik enerjisinin büyük bölümünü Avrupa kömürden elde ediyor. Kimse onları değerlendirerek hareket etmiyor. Bize kalkıp yok öyleydi yok şöyleydi diyorlar. Biz, onlara serbest olan kömürü bize haram etmeye çalışanların niyetini çok iyi biliyoruz. Bunların derdi Türkiye’nin gelişmesini engellemektir. Güney Afrika'dan, Sibirya'dan şuradan buradan kömür getir. Kendi kömürünü kullanma istiyorlar. Biz kendi kömürümüzü kullanmak için yeni yöntemler keşfettik. Tüm aşamaları bilimsel yöntemlerle ele aldık. Ülkemizin 10 milyon ton kömüre kadar üretim potansiyeli var. Şu anda ortalama 1,2 milyon ton üretim yapılıyor. Mevcut çalışan 10 bin işçiyi 20 bin işçiye çıkarma potansiyeline sahibiz. Bilimi ve teknolojiyi ön plana çıkarıyoruz. Bilimi ve teknolojiyi bu sektörde kullanmadan ekonomik şekilde ve güvenli yapamıyoruz. Maden sahalarını mavi, sarı, kırmızı olarak risk gruplarına ayırarak denetimlerini ona göre yapacağız. Tüm bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürüterek kömürü ülkemizin milli bir gücü haline dönüştürmekte kararlıyız. 'Vakit kömür vakti' de demeye hazırlanıyoruz."

