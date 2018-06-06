Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (6)

EREĞLİ'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden işçileriyle yaptığı iftarın ardından helikopterle Ereğli ilçesine geçti. Sahil bandında seçim otobüsünden halka seslenen Erdoğan, "Artık 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dönem başlıyor mu? Bunu milletçe beraber yapacağız. Bu vatanı parçalayamayacaklar. Yeri geldiği zaman biz Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e F16'larla ineriz. Bunların inlerine gireriz mi? Girdik mi?" diye konuştu.

'BEN SÖKMEDİM APOLETLERİ YARGI SÖKTÜ'

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, şöyle konuştu:

"İşte bak her ne kadar CHP'nin adayı gidip bir tanesini nerede ziyaret diyor. Cezaevinde ziyaret ediyor. Demek ki Sayın Muharrem İnce'nin türbesi orası. Oradan ziyaret edip de ne alacak. Kim bu adam? Benim 53 tane Kürt kardeşimiz sokağa dökülün diyip de 53 kürt kardeşimiz öldürenlerin faili değil mi? onu ziyaret ediyor normaldir. Çünkü bunlar Ankara'dan İstanbul'a kol kola gitmediler mi? Şimdi de çıkmış milletin karşısında ne diyor, oy istiyor. Bay Kemal da aynı, bay İnce'de aynı. Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar ve benim şu anda kardeşlerim Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele eden kahraman komutanımıza kalkıp ta edepsizce ahlaksızca saldıran bu kişiye bunlar el ele. Ne dedi? Apoletlerini sökeceğim? Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Sen bakalım benim milletim sana yol verecek mi? Dur bakalım. Sen bir defa bu ülkede bu hukuk devletinde bu işlerin nasıl yapıldığının farkında bile değilsin. 'Sen' diyor 'apoletleri sökersin de ben sökemez miyim?' diyor. Bay Muharrem ben sökmedim apoletleri, yargı söktü yargı. Biz bu millete ihanete edenleri ne yaptık? Tuttuk yargıya teslim ettik. Bylock, mor beyin bunlar bizim tasarfumuzun dışında. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem. Yargının da benim alanıma girmesini istemem. Bunlar yargının işi."

'UÇAK YAPMASINI CHP AĞALARINDAN İNÖNÜ HAZMEDEMEDİ'

Erdoğan, ilk uçak fabrikasının CHP tarafından kapatıldığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bay Muharrem ne diyor? Ben yıkarım diyor. Ya siz hiçbir zaman yapmadınız ki? Türkiye'de ilk defa uçak yapan insanın uçak yapmasını o CHP'nin ağalarından İnönü hazmedemedi. Daha sonra bunlar ne yaptı biliyor musunuz? Bunlar uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirdiler. Bunlar bu. Şimdi çıkmışlar konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz ya. Biz sizi tanırız. Çıkmış konuşuyor. Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı, üçüncüyü beni söyleyemiyor tabi Erdoğan yaptı. Dördüncüyü ben yaparım diyor. Ya sen yapamazsın. Senin aklın bunu yapmaz. Sen çırak bile olamadın çırak."

Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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