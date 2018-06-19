HABER

Erdoğan'dan İzmir'e teknoloji üssü paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "İzmir'e teknoloji üssü inşa ediyoruz. Elektronik, kimya ve bilişim odaklı projelerimizle Ege Bölgesi ve Türkiye küresel ölçekte rekabetçi olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'e teknoloji üssü inşa ediyoruz. Elektronik, kimya ve bilişim odaklı projelerimizle Ege Bölgesi ve Türkiye küresel ölçekte rekabetçi olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından İzmir'e kurulacak teknoloji üssüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"İzmir'e teknoloji üssü inşa ediyoruz. Elektronik, kimya ve bilişim odaklı projelerimizle Ege Bölgesi ve Türkiye küresel ölçekte rekabetçi olacak. Vakit bilişim vakti. Vakit Türkiye vakti." ifadesini kullanan Erdoğan, projeye ilişkin detayların yer aldığı görseli de paylaştı.

"Teknolojide Milli Atılım" başlığıyla hazırlanan görselde, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve inovasyon kuruluşlarının yer aldığı, yakın çevresiyle bir ekosistem oluşturan, üreteceği teknoloji ve ürünlerle ülke ekonomisine belirgin bir katma değer kazandıran, uluslararası alanda rekabet edecek bir teknoloji üssünün faaliyete geçirileceği belirtildi.

Proje kapsamında, kimya ve malzeme, sağlık bilimleri, elektrikli teçhizat, bilgisayar ve elektronik ile bilişimin, odak teknolojiler olduğuna işaret edilen görselde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) 25 milyar lira katkı sağlayacak projeyle toplam 40 bin kişinin istihdam edileceği, şirket sayısının 800, toplam yatırımın 1,4 milyar lira olacağı bilgisine yer verildi.

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (5)Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (5)
HDP'li Önder: Demokratik zaferimiz yakındırHDP'li Önder: Demokratik zaferimiz yakındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e Teknoloji Üssü Vakit Bilişim Vakti Vakit Türkiye vakti

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.