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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 12:17 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanı koltuğunu işgal eden zattır" sözleri nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanı koltuğunu işgal eden zattır" sözleri nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye, ispat edeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bu ifadelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun, akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektir. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak, hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek, klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

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