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Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

POLİTİKA HABERLERİ | 29.12.2017 11:00 | Son Güncelleme 5 saat önce

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, iki farklı yerde yaptığı konuşmalarda kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım 2017'de TBMM'de yaptığı basın açıklaması ve 24 Kasım 2107'de CHP'nin Eskişehir il kongresinde yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırı kastıyla ağır hakaretler ettiğini" bu nedenle hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtıkları bilgisini paylaştı.

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