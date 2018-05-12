HABER

Erdoğan'dan Malezya Başbakanına tebrik telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'daki genel seçimlerin galibi olan eski Başbakan Mahathir Muhammed'i telefonla arayarak tebrik etti.

Gülseli KENARLI / İstanbul,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'daki genel seçimlerin galibi olan eski Başbakan Mahathir Muhammed'i telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim galibiyetinden dolayı tebriklerini ilettiği Başbakan Mahathir Muhammed'e görevinde başarılar diledi. İki liderin, Türkiye-Malezya arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmenin önemini de vurguladıkları kaydedildi.

Muharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğimMuharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğim
Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!
Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındıTürkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar

İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.