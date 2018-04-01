Erdoğan'dan Netanyahu'ya tepki; Sen terör devletisin, dünyada sevenin yok (3)

HATAY'DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'dan sonra Hatay'da Ak Parti İl Kongresi'ne katıldı. Antakya Atatürk Stadyumu'nu dolduran binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıları selamladı. Bazı bakanların da eşlik ettiği ve Rabia işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ilgi gördü.

SEÇİM TALİMATI

Mart ve Kasım 2019'daki seçimlere hazır olunmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Hatay'a inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesiyle ülkemize katılmış bir şehir olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Bizim de sizlerden başka milletimizden başka kimimiz var. Ak Parti olarak kendimizi Hatay'a ve milletimize en iyi şekilde anlatarak daha iyi neticelere ulaşacağız. Bunun için çok çalışmaya var mıyız?. Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Bu kararlılığı sürdürmeliyiz. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi büyütüp güçlendirirken hiç bir vilayetimizi ayırmadan gece gündüz çalıştık" dedi.

'17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, Hatay'a yapılan yatırımlarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Amanos'ta neredeyse bir hafta içinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Amanos dağlarını tüneller, viyadükler, köprülerle geçerek Hatay'ın 2 yakasını birbirine kavuşturuyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz'e ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Çiftçilerimize destek veriyoruz. Ama Bay Kemal bunu görmez. Gözü var görmez, kulağı var duymaz. Hatay ve Kilis'te esnaf, işveren ve vatandaşların SGK gibi borçlarını erteliyoruz. Devletimiz sıkıntılı günlerinde vatandaşının yanında yer alıyor. Milletinin yanında olmayan devlet yıkılmaya mahkumdur. Hatay gazi bir şehirdir. Tarihten gelen gazilik vasfınızı Suriye'deki son hadiseler karşısında bir kez daha taçlandırdınız. Afrin'i işgal eden teröristlerin saldırısına maruz kaldınız. Aynı durum, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa için de geçerlidir. Güya buraların güvenliğini sağlayanların yapacağı birşey yok, biz de kolları sıvadık. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile o bölgeyi DEAŞ ve YPG'li teröristlerden temizlemiştik. Afrin'den ülkemize yönelik tehdit tahammül edilemez olunca bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve geldik. Ne dediler bize, 10 bin eğitimli terörist varmış, aşılması mümkün olmayan tahkimatlar yapılmış, girmenin ağır bedeli olurmuş. Bu tezviratların hiç birine kulak asmadık. Niye? Onların tahkimatları varsa bizim de imanımız var. Yahya Kemal'in de dediği gibi bu son ordusudur İslamın. Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844'tür. Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi, teröristleri böcek gibi ezdi. 18 Mart'ta biz Çanakkale'deyken şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor. Kuyruğunu kıstırıp kaçabilen teröristler kaçtı, kaçamayanlar yok olup gitti. Bu terör örgütlerinin kuyruk acısıyla terör örgütlerinin destekçileri ufak tefek ses vermeye çalışıyorlar."

CUMHUR İTTİFAKINI ANLATTI

Güvenlik güçlerine saldırmaya tevessül edenlerin şansının olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Onları saklandıkları inlerde bulup başlarına ineceğiz. Bölgedeki kardeşlerin evine musallat olan bu katillerin sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız. Bu hedefe ulaşmak için tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirip yolumuza devam edeceğiz. Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenenler çok acı gerçekle karşılaşacaklar. Türkiye 81 milyon vatandaşıyla Rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir. Öyle bir tekrarlayayım ki ta Afrin'den İdlip'ten Halep'ten duyulsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. 81 milyon tek millet. Milletimizi bölemeyecekler. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Cumhur ittifakı ile birlikte inşallah ülkemiz yeni bir dönemin içine giriyor. Bu ittifakımız ayrı bir güç katacak. Zira inananlar ancak kardeştir. Bu bayrağımıza eş bir bayrak yok. Vatanımızı da bölemeyecekler. Yok bilmem paralel devletmiş, yok onların adamlarıymış. Nereye giderseniz gidin oralarda sizi bulup inlerinize gireceğiz. İşte bu 4 ilkeye sıkı sıkıya sarılırsak Allah'ın yardımıyla bize güçleri yetmez. Bir şeye daha dikkat edelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Fitneye fesada asla imkan tanımayacağız. Hatay bunun gerçekleştireceği en anlamlı yerdir. Adana muhteşemdi. Hatay böyle. Dün İstanbul böyleydi. Bunu devam ettireceğiz. Durmak yok, çok çalışacağız. Rabbim hepinizden razı olsun."

'CEVABIMIZI SAHADA VE MASADA VERİYORUZ'

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin adeta küresel bir boyut kazandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bak Batı rahatsız oluyor. Bölücü nasıl gizlendikleri yerde bulup imha ediyorsak FETÖ'cüleri de Kosava'da olduğu gibi paketleyip Türkiye'ye getirdi. Kosaa'daki operasyon ne ilktir, ne de son olacaktıdr. Kosava Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum ama başbakanına yazıklar olsun diyorum. FETÖ'cüleri bize veren görevlileri görevden almak olmadı. Kosava'yı ABD'den sonra ikinci sırada kabul eden Türkiye'dir. Bu nasıl bir siyasettir? Biliyorum ki Kosovalı kardeşlerim başbakanın attığı bu adımı asla kabut etmez. Onları iyi bilirim, onlar da beni iyi bilir. Bu serzenişim başbakanın attığı adımdır. Bu tarz operasyonlar sürecektir. Nereye kaçarsa kaçsın soluğumuz FETÖ ihanet çetesinin ensesindedir. 2 Yunan subay yakalandı ülkemizde. Yargı ne karar verirse odur. Böyle teröristler için adım atmadınız, askerler için hepiniz sıraya girdiniz. Sizde yargı varsa bizde de var. Biz dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Bizimle işbirliği yapan tüm ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz. Fitne yuvalarını kapatıp işadamı kılıklı işadamlarının tutup kulağından atan bizim dostumuzdur. Ülkemizin içinde de bunlara rahat ve huzur vermeyeceğiz. Ne kadar sürerse ve nereye kadar giderse o kadan FETÖ ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Suçluları bırakıp asıl hainlerin peşini bırakıp garibanların üstüne çökenleri tespit edersek onların da yakasını bırakmayız. Bölücü terör örgütüyle mücadelede en küçük taviz veremeyiz. Sadece Zeytin Dalı Harekatı'nda sadece TSK'nin 52 şehidi bulunuyor. Çukur eylemleri sırasında kamu binaları saldırıya uğradı, camilerimiz yakıldı. Böyle bir ihaneti nasıl unutabilir ve hiç birşey olmamış gibi davranabiliriz? Ülkemizin sınırları boyunca bir terör örgütü koridoru oluşturmak isteyenlerin alçaklıklarını nasıl unutabiliriz? Cevabımızı hem sahada hem masada vermeye devam ediyoruz. Bunca fedakarlığı yapan milletimizin huzurlu ve müreffeh bir geleceği hakkıdır."