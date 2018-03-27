Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan askerler Veysel Temel ve İbrahim Imış'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit Temel ve Imış'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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