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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan askerler Temel ve Imış'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan askerler Veysel Temel ve İbrahim Imış'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit Temel ve Imış'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye telgrafı

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