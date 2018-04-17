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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak ve Ağrı'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Ağrı’da şehit olan askerler Muğdat Çelik, Mehmet Volkan, Baki Afşar, Ahmet Baş ve Dursun Pambal'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, telgrafında şehit olan askerler Çelik, Volkan, Afşar, Baş ve Pambal'ın ailelerine başsağlığı dileğini iletti.

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