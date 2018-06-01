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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş, Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir ve Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş, Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir ve Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kuzey Irak'ta emniyet unsurları ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışma sonucu şehit olan Aktaş, Demir ve Koç'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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