Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da şehit olan Recep Öncebe'nin ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Başkan Erdoğan, Doğankent ilçesine bağlı Şadi Yaylası'nda bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyon sırasında kazaen açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama
Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi
ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...
'Doktor Popo' lakaplı estetisyen yakalandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı
CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum