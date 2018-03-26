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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Çetin'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehidin ailesine bir taziye telgrafı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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başsağlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Çetin telgraf

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