Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker Samet Tokur'un ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Tokur'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.