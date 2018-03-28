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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da şehit düşen Tokur'un ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker Samet Tokur'un ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Tokur'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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