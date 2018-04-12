Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari, Bitlis ve Siirt'te şehit askerler Cumali Sarıtaş ve Sefa İzbudak ile güvenlik korucusu Mehmet Sevgin'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit olan askerler Sarıtaş, İzbudak ve güvenlik korucusu Sevgin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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