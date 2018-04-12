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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari, Bitlis ve Siirt'te şehit olan askerler ile güvenlik korucusunun ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari, Bitlis ve Siirt'te şehit askerler Cumali Sarıtaş ve Sefa İzbudak ile güvenlik korucusu Mehmet Sevgin'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit olan askerler Sarıtaş, İzbudak ve güvenlik korucusu Sevgin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye

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