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Erdoğan'dan Vucic onuruna yemek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic onuruna akşam yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi. Yemeğe, Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

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