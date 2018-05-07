Erdoğan'dan Vucic onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi. Yemeğe, Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.
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