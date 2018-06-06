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Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza, 'Dünyanın neresinde başınız dara düşse, orada olmak bizim borcumuzdur' diyerek bu yola çıktık. Şimdi 24 Haziran seçimleri için #VakitTürkiyeVakti diyerek 7 Haziran'dan itibaren oy vermeye gitme vakti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşlara 7 Haziran'dan itibaren sandığa gitme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 'Türkiye bize, biz Türkiye'ye emanetiz' diyen yurt dışındaki vatandaşlarımıza, 'Dünyanın neresinde başınız dara düşse, orada olmak bizim borcumuzdur' diyerek bu yola çıktık. Şimdi 24 Haziran seçimleri için #VakitTürkiyeVakti diyerek, 7 Haziran'dan itibaren oy vermeye gitme vakti." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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