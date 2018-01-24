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Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!

POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 12:22 | Son Güncelleme 45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de muhtarlara hitap etti. Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekâtı, başarı ile devam ediyor. TSK'ya ait birlikler ile Suriyelilerden oluşan Özgür Suriye Ordusu unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah ile donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Tüm terör örgütünden arındırmayı boynumuzun borcu biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı var. O harekat Mümbiç’i teröristlerden temizleme harekatıydı ama sözünde durmadı, bizi aldattı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadı. Bize söz verdiler, buradaki teröristleri Fırat’ın doğusuna süreceğiz, Mümbiç’i gerçek sahiplerine bırakacağız dediler ama sözlerinde durmadılar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Ülkemizdeki 50 bin muhtarımızın tamamıyla bir araya gelene kadar bu toplantılarımızı sürdüreceğiz. Afrin’i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon başarıyla sürüyor. TSK’ya ait birlikler ile bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO unsurları adım adım Afrin’i kontrol altına alıyor. 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar operasyon devam edecektir. Sınır güvenliğimiz elbette önemlidir ama biz Suriye’deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin geleceğini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.

Artık gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz demiştim. Birileri tabii hemen fitne kazanını kaynatmaya başladı. Gayretlerimizi çarpıtmaya çalışanlar dört bir koldan saldırıyor. Kimi terör örgütlerine yönelik olduğu açık olan bu operasyonu Kürt kardeşlerimize yönelik gibi göstermeye çalışıyor.

Şimdi biz diyoruz ki Afrin’de önce teröristlerin kökünü kurutacağız sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için, benim ülkemde misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Tekrar onları memleketlerine geri göndereceğiz. Sürekli olarak herhalde çadırda, ya da konteynır kentlerde misafir edecek halimiz yok.

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"AL PYD’LİYİ VUR DEAŞ’A"

Bölücü örgüt hapiste tuttuğu DEAŞ’lıları bize karşı serbest bırakmış. Al PYD’liyi vur DEAŞ’a. Al YPG’liyi vur DEAŞ’a. Bunlar tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde ötekini elinde tutuyor.

Rakka’da kuşatılıp imha edilecek DEAŞ’lıları kamyonla çıkarıp çeşitli bölgelere dağıtıldılar. Afrin’e yaptığımız operasyon bu rezervin de ortadan kaldırılmasına yönelik. Biz bu DEAŞ belasını kendimizden uzak tutarız ama diğer ülkeler bunu yapabilir mi? Bilmiyoruz.

"ALMANYA'YA BAKIN"

Dost Almanya’ya bakın. PKK terör örgütü havalimanında bizim vatandaşlarımızı tekme tokat dövüyor ama Alman polisi izliyor. Nasıl oluyor mu? Nereye kadar? Bugüne kadar bunları yuttuk yuttuk. Hep söylenen şey yargı var. Tamam da bu nasıl hukuk? Oradaki yolcunun yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin?

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Kardeşlerim bunlar hırsız, bunlar ırz düşmanı, bunlar pos modern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri. Bölücü terör örgütünün Suriye’de ele geçirdiği yerlerde hakimiyet kurmak için Arap’ından Türkmen’ine kadar binlerce kişiyi öldürdüğünü bilmeyen mi var? Kendilerinden başka herkesi DEAŞ’lı gibi gösterip beraber çalıştıkları güçlere koordinatlarını verdiklerini biliyoruz.

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Zeytin Dalı operasyonu… Zeytin bizim inancımızda çok kutludur. Burada Allah zeytine yemin ediyor. Bu aynı zamanda özgürlüklerin de müjdecisidir. Biz de Zeytin Dalı adını kullanırken dedik ki kucaklayalım, toparlayalım. Böyle bir özgürlük adımını atalım. İşte bu bir samimiyet testidir. Türkiye izlediği politikayla sadece kendi sınırlarını korumakla ve bin yıllık kardeşlerine gövdesini siper etmekle kalmıyor, topyekün insanlık onurunu da kurtarıyor.

Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı var. O harekat Mümbiç’i teröristlerden temizleme harekatıydı ama sözünde durmadı, bizi aldattı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadı. Bize söz verdiler, buradaki teröristleri Fırat’ın doğusuna süreceğiz, Mümbiç’i gerçek sahiplerine bırakacağız dediler ama sözlerinde durmadılar. Burada Kürt yok ki. Yüzde 95’i Arab var. Aynısını Kobani’de yaptılar.

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Okuyucu Yorumları 105 yorum
Konteyner veya çadır kentlerde yaşayan Suriyeli sayısı 276.000 dediniz. Tüm ülkeye dağılmış 3.274 kişiyi ve yeni doğan 225.000 Suriyeliyi nasıl bulacak nasıl göndereceksiniz?Bana göre de; bu ülkenin kaynaklarını dibine kadar beleşçe kullanan tüm Suriyeliler bir an önce,hem de vakit kaybetmeksizin defedilmeli.Biz Suriye'de şehit verirken buralarda ellerini kollarını sallaya sallaya yaşamaları zoruma gidiyor.
@umut791979 "yaptığımızharekat ESED yerine Suriyedeki Güvenliği sağlamaktır " diyen ÇAKALSIN SEN! AFRİN e o harekatı Yapmasak O Suriyelileri nasıl göndermeyi düşünüyorsun Hesapta Vatansever gerçekte ÇAKALSIN
@umut791979 öso zaten suriyelilerden oluşuyor. orda 25bin kişi çarpışıyor. niye gücüne gidiyor? müslüman oldukları için mi? yoksa türk olmadıkları için mi?
@umut791979 Aynen kardeşim.
@umut791979 DEFEDİLMESİ GEREKEN VAR İSE O DA SENİN GİBİ TARİHİNİ VE TARİHİ BAĞLARINI BİLEYENLERİ DEFETMELİ Kİ, ASIRLARDIR BİRLİKTE YAŞAMIŞ BU MİLLETİN ARASINA FİTNE TOHUMU EKMESİN. TÜRK MİLLETİ OLARAK NE PAHASINA OLURSA OLSUN DAİMA MAZLUMUN YANINDA OLDUK VE OLMAYA DA DEVAM EDECEZ.
@cey24 Tarih oku cahil.Bırak sloganik saçma sapan ezber cümlelerini. Tarih oku. Bak bakalım ne zaman araplar yanımızda olmuş.Sırtımızı döndüğümüz her zaman hep arkamızdan vurdular.Tarih oku tarih... Etrafına bak bakalım bizden mazlum var mı? Sayenizde "öz yurdumuzda parya olduk."
@ayrla25 Başka diyeceğiniz yok değil mi? Hemen dini kullanın. Türk oğlu Türk'üm . Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.(Müslüman ülkelerde dahil) ÖSO dediğin kim ? Halk içinde halk mı icat ediyorsunuz? Suriye'de 25.000 kişi mi var ülkesini bağımsızlığını savunacak. Sadece bizde 450.000 askerlik çağında Suriyeli var. Neden bu insanlar koşa koşa vatan savunmasına gitmiyor...Rahat Türkiye tabii. Her şey beleş...
@palermo544 İnşallah kazasız belasız bu harekat bitsin, gariban Türk İnsanının evlatları burnu kanamadan dönsün ondan sonra ülkeye yayılmış 3.5 milyon Suriyeliyi nasıl göndereceksiniz çok merak ediyor ve sabırsızlıkla göndermenizi bekliyorum.
@cey24 önce kendi mazlumlarını doyur.
yine yeniden aldatılmış, kandırılmış alışkanlık haline geldi.
yine aldatildik
Seni kim aldatmadı ki ?
Yine mi kandırılmış tüh tühhh . Koskoca Cumhur-i Reisimiz ile dalga geçmiş Obama yazık yaaa
Türk halkı hariç seni herkes aldattı..!! Küçük emrah bile bukadar kandırılmadı filimlerinde
kurban olduğum seni aldatmayanmı kaldı.
Sen bizi herğün kandırıyorsun.Bak benzine gene zam yaptın.
Ya birkere şunu ifade edeyim Sizler ülkenin başısınız devlet kodroları elinizde, yok biz kandırılık, uyutulduk, aldatıldık kelimeleri sizlere hiç yakışmıyor.. her konu hakkında sizine yardımcı olan hınça hınça hınç danışmanlarınız var, vs vs.. Ben sade bir vatandaşımda ortadoğu'da ne haltlar yemek istendiğini sunulan haberlerden çıkarıyorum da, sizler mi çıkaramıyorsunuz? Ayıp vallah
Zaten sizi kim aldatmadıki? Haftada bir aldatıldığını kendi ağzıyla itiraf eden birine dünya lideri demiyorlar mı anlamak mümkün değil...
Yine kanrılmışlar... Alkışşşş
Gene mi aldatildik! yav yok artik yuhh
Vah vah,durum ne kadar vahim.Günümüzde Çocuklar bile aldatılamıyor sıklıkla...
Herkes te aldatmış be kardeşim.
Tayyip BEY merak etme Rusya da şuan işine geldiği için sana destek veriyor kısacası en kısa zamanda Rusya bizi aldattı demene çok az kaldı
Aldatmayan ,kandırmayan kalmadı ki..Sn cumhurbaşkanı neden bu kadar kolay aldatılıyor?? Bir vatandaş olarak gerçekten bunu merak ediyorum ve soruyorum..Sn Cumhurbaşkanım neden bu kadar çok aldatılıyorsunuz? Neden bu kadar kolay aldanıyorsunuz??
adamı gelen geçen aldatıyor arkadas allahtan kadın deıl baskan aldatmazla kalmaz kayarlar
Her kandırılışında yüzlerce vatan evladı şehit oluyor.kürt açılımı ,suriye,feto.İstifa et .Kandırılsan bile bu ulkeye zararı olmaz.Ne dersin?
Allahtan Emine Yenge Seni Seviyor Reyiz.
suriyeliler türkiyede malak gibi yatıp ürerken.Türk askerinin suriyede ölmesi ne kadar saçma ve üzücü. bunun mimarı olan ve kolay kandırılan rahat uyuyabiliyordur inşallah
YETER ARTIK ŞU ALDATILDIK CÜMLESİNİ KURMA ,ALDANMADAN BU VATAN İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIN ASIL OLAN MİLLETLE İŞBİRLİĞİ YAP BAŞKA YERDE ARAMA NE BOP DAN NE ABD DEN NEDE AB OLMAZ BİZE DOST,ÇIKARLARIMIZ NEYSE O
Tarihte bu kadar aldatılma rekoru kıran devlet yöneticisi siyaset insanına az rastlanır,yok gibidir, rekor Sn,Erdoğana olsa gerek.
sen neyin derdindesin 2014 te pyd pkk konvoyunu çiçeklerler halaylarla uğurlayan kimdi ?_
adam afrin hataları ile koltuğunu pekiştirdi dağa ne yapsınd100
asrın lıderımızı ajdar harıc herhes ya aldattı ya kandırdı
Nedir bu çektiğim senden Gönül derdin hiç bitmiyor Yediğin darbelere bak Bu da mı sana yetmiyor , Dünya sana kalır sanma Geleceği dünden sorma Her gün gördüğün rüyayı Aldanıp ta hayra yorma Kötüler sarmış dört bir yanımızı , temiz insan kendi gibi sanıyor herkesi oysa Hepsi şeytan Aldatmadan durmuyorlar.
allah senn belanı wersin, yarın afrin hatalı olunca da kim kandırdı diyeceksin, hangi adımında kandırılamdın, bir tane söyler misin
bu gidişle daha çok kandırırlar seni...toplumun sesine kulak vermediğin sürece...
bunların hangisi dürüst al birini vur ötekine reis sen doğru yoldasın bu millet seninle
@erqut DOĞRU YOL MU? REİSİNİZ HER ALDATILDIK DEDİĞİNDE BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR UNUTMA 15 TEMMUZU !!!
kardeşim benim mehmetim niye orada şehit olacak Suriyelileri götürün onları aferin savaşa koyun
TÜRKİYE'DE yaşayan nekadar suriyeli mülteci varsa acilen şehirlerden çıkarılıp mülteci kamplarında kontrol altında tutulmalıdır ve suriyede durum düzelincede Tüm suriyeliler vakit kaybedilmeden biran önce ülkelerine gönderilmelidir en hayırlısı budur.
@kadir_demir_2017 2019 a kadar padısahımız bellı olsun gercı bellıde ondan sora rejım degısıklıgı ıcın tsk ıle savascak adam lazım burdalar yanı bı yere gıtmıorlar ınanıonuz mu o krmlrın gıdeceklerıne
yine mi
bu zat daha utanmadan bu milleti nasil temsil ediyor yaziklar olsun onune gelen altatiyo halen o koltukta oturacam diye ugrasiyo defol git yerine aldanmayacak biri otursun
Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali, yine aldatılmış !!!
kusura bakmada arkadaș bu ülke bulunduğu stratejik nokta olarak bukadar kandırılmayı kaldıramaz.
sizide kandiran kandirana ama sn cumhurbaskani
Aldatmadık bir obama kalmıştı zaten.Çocukmusunuzda sürekli kandırılıyorsunuz.
bu yuzden korkuyyorum. ve bu yuzden guvenemiyorum. önüne gelen aldatıyor sizi.. bagzıları sana çok yalakaLIK yapıyor sakın bunlara aldanma. bir ara peygamber ilan edenler, şimdide gazi ilan ediyorlar. burda bari aldanma.
ben kendi hayatımda bunun yarısını aldanmadım.
Lanet Federaller kandırmış bizleri :)
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