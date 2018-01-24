Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!

Son Güncelleme 45 dakika önce POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 12:22 |45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de muhtarlara hitap etti. Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekâtı, başarı ile devam ediyor. TSK'ya ait birlikler ile Suriyelilerden oluşan Özgür Suriye Ordusu unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah ile donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Tüm terör örgütünden arındırmayı boynumuzun borcu biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı var. O harekat Mümbiç’i teröristlerden temizleme harekatıydı ama sözünde durmadı, bizi aldattı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadı. Bize söz verdiler, buradaki teröristleri Fırat’ın doğusuna süreceğiz, Mümbiç’i gerçek sahiplerine bırakacağız dediler ama sözlerinde durmadılar" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Ülkemizdeki 50 bin muhtarımızın tamamıyla bir araya gelene kadar bu toplantılarımızı sürdüreceğiz. Afrin’i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon başarıyla sürüyor. TSK’ya ait birlikler ile bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO unsurları adım adım Afrin’i kontrol altına alıyor. 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar operasyon devam edecektir. Sınır güvenliğimiz elbette önemlidir ama biz Suriye’deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin geleceğini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.

Artık gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz demiştim. Birileri tabii hemen fitne kazanını kaynatmaya başladı. Gayretlerimizi çarpıtmaya çalışanlar dört bir koldan saldırıyor. Kimi terör örgütlerine yönelik olduğu açık olan bu operasyonu Kürt kardeşlerimize yönelik gibi göstermeye çalışıyor. Şimdi biz diyoruz ki Afrin’de önce teröristlerin kökünü kurutacağız sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için, benim ülkemde misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Tekrar onları memleketlerine geri göndereceğiz. Sürekli olarak herhalde çadırda, ya da konteynır kentlerde misafir edecek halimiz yok. Türker Ertürk yazdı: Türkiye bu adımı atmadan Afrin'de başarılı olamaz "AL PYD’LİYİ VUR DEAŞ’A" Bölücü örgüt hapiste tuttuğu DEAŞ’lıları bize karşı serbest bırakmış. Al PYD’liyi vur DEAŞ’a. Al YPG’liyi vur DEAŞ’a. Bunlar tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde ötekini elinde tutuyor. Rakka’da kuşatılıp imha edilecek DEAŞ’lıları kamyonla çıkarıp çeşitli bölgelere dağıtıldılar. Afrin’e yaptığımız operasyon bu rezervin de ortadan kaldırılmasına yönelik. Biz bu DEAŞ belasını kendimizden uzak tutarız ama diğer ülkeler bunu yapabilir mi? Bilmiyoruz.