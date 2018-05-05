ARTVİN (AA) - TBMM İdare Amiri Salim Uslu, "Cumhurbaşkanımızı Külliye'de yalnız bırakmama, 15 Temmuz millet iradesini sürdürmek ve AK Parti'nin Türkiye'nin kaderiyle örtüşen konumunu güçlendirmek adına Meclis'te güçlü bir irade ile temsil edilmemiz lazım. Meclis'te en az 350 milletvekili ile Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü şekilde var olmamız lazım." dedi.

Uslu, AK Parti Artvin İl Başkanlığının Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, "24 Haziran Genel Seçimleri Aday Adaylığı Temayül Yoklaması"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin daima milletin sesine kulak verdiğini, bu bağlamda temayüldeki tercihlerin kendileri için yol gösterici olacağını belirtti.

Temayül oylamasının genel merkezin belirlediği kurallara göre yapılacağını aktaran Uslu, "Ayrışma değil, dayanışma içinde bu oylamadan birlikte el ele çıkacağız. Dosta düşmana kendimizi güldürmeyeceğiz. Tek amacımız milletimizin teveccühüne mazhar olmaktır." diye konuştu.

Uslu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turda sonuçlanacağından şüphe duymadıklarına işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü bir irade var. Cumhurbaşkanımızı Külliye'de yalnız bırakmama, 15 Temmuz millet iradesini sürdürmek ve AK Parti'nin Türkiye'nin kaderiyle örtüşen konumunu güçlendirmek adına Meclis'te güçlü bir irade ile temsil edilmemiz lazım. Mecliste en az 350 milletvekili ile Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü şekilde var olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.