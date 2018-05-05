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"Erdoğan'ın arkasında güçlü şekilde var olmamız lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 15:41 | Son Güncelleme

TBMM İdare Amiri Uslu: - "Cumhurbaşkanımızı Külliye'de yalnız bırakmama, 15 Temmuz millet iradesini sürdürmek ve AK Parti'nin Türkiye'nin kaderiyle örtüşen konumunu güçlendirmek adına Meclis'te güçlü bir irade ile temsil edilmemiz lazım. Meclis'te en az 350 milletvekili ile Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü şekilde var olmamız lazım"

ARTVİN (AA) - TBMM İdare Amiri Salim Uslu, "Cumhurbaşkanımızı Külliye'de yalnız bırakmama, 15 Temmuz millet iradesini sürdürmek ve AK Parti'nin Türkiye'nin kaderiyle örtüşen konumunu güçlendirmek adına Meclis'te güçlü bir irade ile temsil edilmemiz lazım. Meclis'te en az 350 milletvekili ile Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü şekilde var olmamız lazım." dedi.

Uslu, AK Parti Artvin İl Başkanlığının Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, "24 Haziran Genel Seçimleri Aday Adaylığı Temayül Yoklaması"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin daima milletin sesine kulak verdiğini, bu bağlamda temayüldeki tercihlerin kendileri için yol gösterici olacağını belirtti.

Temayül oylamasının genel merkezin belirlediği kurallara göre yapılacağını aktaran Uslu, "Ayrışma değil, dayanışma içinde bu oylamadan birlikte el ele çıkacağız. Dosta düşmana kendimizi güldürmeyeceğiz. Tek amacımız milletimizin teveccühüne mazhar olmaktır." diye konuştu.

Uslu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turda sonuçlanacağından şüphe duymadıklarına işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü bir irade var. Cumhurbaşkanımızı Külliye'de yalnız bırakmama, 15 Temmuz millet iradesini sürdürmek ve AK Parti'nin Türkiye'nin kaderiyle örtüşen konumunu güçlendirmek adına Meclis'te güçlü bir irade ile temsil edilmemiz lazım. Mecliste en az 350 milletvekili ile Tayyip Erdoğan'ın arkasında güçlü şekilde var olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni Türkiye'de millet iradesi belirleyicidir"

Belirsizliği ortadan kaldırmak için en kısa sürede seçime gitme kararı aldıklarını bildiren Uslu, şöyle devam etti:

"Belirsizliği ortadan kaldırmanın yanı sıra Avrupa ve Batı'nın hesapları altüst edildi. Bu da Tayyip Erdoğan ve AK kadroların öngörüsüyle gerçekleşti. Muhalefet partilerinin sık sık erken seçim talep ettiğini biliyoruz. 'Erken seçimden korkan sizin gibi olsun' dedik ve seçim kararını aldık fakat onların beklemediği anda erken seçim gerçekleşeceği için hayal kırıklığına uğradılar. Türkiye'de her şey değişmiştir. Eski Türkiye yok artık. Yeni Türkiye'de millet iradesi belirleyicidir. Her kim, 'Ben millet iradesinin önündeyim' diyorsa, kendisini milletten yüksek görüyorsa, tepeden bakıyorsa onun gidebileceği bir istasyon yoktur."

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananlar ile milletin ortaya koyduğu iradeye ilişkin görüşlerini paylaşan Uslu "Bu millet elindeki terliği, kiremiti, tuğlayı uçaklara fırlatmak, tankların önüne yatmak suretiyle darbeye 'dur' dedi. Darbeyi destekleyenlerin çoğu yurt dışına kaçtı. İçinde sağcı da solcu da haktan gözükenler de var. Hepsi Türkiye'nin aleyhinde şu anda. Devletimizin, bayrağımızın, ezanımızın yanında olan bir tek biz kaldık. Bu asil millet kendi geleceğine, bekasına sahip çıkıyor." dedi.

AK Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderinin birleşmiş durumda olduğuna işaret eden Uslu, "Bir bakıyorsunuz sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir parti, 15 milletvekilini ansızın karar verip başka bir partiye gönderiyor. Kirli bir siyaset ilişkisi var. 'Ne oluyor?' diyorsun. Bunu da erdem olarak gösteriyorlar. O zaman bu erdemse kirli siyaset nasıl olur? Biri bunu bana anlatsın." diye konuştu.

Temayül yoklamasına AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, parti yöneticileri ile 8 milletvekili aday adayı katıldı.

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24 Haziran seçimlerine doğru Artvin TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu

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