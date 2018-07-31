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Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 13:07 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 13.00'te başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

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Kabul MHP Genel Başkanı Bahçeli Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

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