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Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü 40 dakika sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 40 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

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