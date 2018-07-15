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"Erdoğan'ın dik duruşu, milletin direnişi hesaba katılmamış"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2018 22:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi - Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop: - "Türkiye'de birçok yerde darbe ile ilgili hazırlıklar yapmışlar ama hesap edemedikleri iki şey vardı, birisi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dik duruşu. İkinci husus da milletimizin direnişi, tavrı ve şahlanışı hesaba katılmamış"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, "Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Köprübaşı mevkisinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünden başladı. Hükümet Caddesi güzergahından Vali Konağı önüne kadar yürüyen vatandaşlara, mehter takımı da eşlik etti.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aleyhine sloganlar attı.

Yürüyüşte, bazı vatandaşlar da Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu yelek giydi.

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Valilik önünde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılının olduğunu belirterek, darbe girişiminin yaşandığı gün halkın gücünün, tankın gücü karşısında galip geldiğini vurguladı.

Şentop, "Şehitlik çok özel bir yere sahip bizim inancımızda. Şehit olma konusundaki kararlılığı, heyecanı bizim milletimizin fertleri yeni değil, bin yıldır bu topraklar üzerinde Malazgirt'ten itibaren bilmektedir. Geçen zaman içerisinde de bu heyecanın, bu aşkın, bu sevdanın vatan, bayrak, istiklal için, ölümü göze almanın sevdasını milletimizin kaybetmediğini 15 Temmuz'da gördük." diye konuştu.

Mustafa Şentop, o gün Türkiye'ye yapılan saldırıya millet olarak direnildiğini ve sonunda da başarılı olunduğunu vurgulayarak, "O gece şehit olan insanlarımızın içerisinde her yaştan vatandaşımız vardı. 15 Temmuz'da her yaştan her cinsiyetten her siyasi görüşten insanımız o gece devleti, hükümeti, vatan toprağını kurtarmak için sokaklara indiler. Ölümü de göze olarak sokaklara indiler." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi destan yazdığını anlatan Şentop, şunları söyledi:

"Türkiye'de birçok yerde darbe ile ilgili hazırlıklar yapmışlar ama hesap edemedikleri iki şey vardı, birisi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dik duruşu. Bunu anlamaları bilmeleri gerekiyordu. Eskiden darbeler olmuş ama sivil iktidarların bunlara direnme gücü olmamış. Erdoğan'ı 2002'den beri tanıyor olsalardı, böyle bir darbe girişimine kalkışmazlardı. İkinci husus da milletimizin direnişi, tavrı ve şahlanışı hesaba katılmamış."

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı milletin hep birlikte direniş göstererek, unutulmaz bir destan yazdığını kaydetti.

Daha sonra valilik önüne gelen vatandaşlar, burada "demokrasi nöbeti"ne başladı.

Programa,Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, sendika ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Tekirdağ yürüyüş

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