"Erdoğan'ın dik duruşu, milletin direnişi hesaba katılmamış"

Mustafa Şentop, o gün Türkiye'ye yapılan saldırıya millet olarak direnildiğini ve sonunda da başarılı olunduğunu vurgulayarak, "O gece şehit olan insanlarımızın içerisinde her yaştan vatandaşımız vardı. 15 Temmuz'da her yaştan her cinsiyetten her siyasi görüşten insanımız o gece devleti, hükümeti, vatan toprağını kurtarmak için sokaklara indiler. Ölümü de göze olarak sokaklara indiler." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi destan yazdığını anlatan Şentop, şunları söyledi:

"Türkiye'de birçok yerde darbe ile ilgili hazırlıklar yapmışlar ama hesap edemedikleri iki şey vardı, birisi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dik duruşu. Bunu anlamaları bilmeleri gerekiyordu. Eskiden darbeler olmuş ama sivil iktidarların bunlara direnme gücü olmamış. Erdoğan'ı 2002'den beri tanıyor olsalardı, böyle bir darbe girişimine kalkışmazlardı. İkinci husus da milletimizin direnişi, tavrı ve şahlanışı hesaba katılmamış."

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı milletin hep birlikte direniş göstererek, unutulmaz bir destan yazdığını kaydetti.

Daha sonra valilik önüne gelen vatandaşlar, burada "demokrasi nöbeti"ne başladı.

Programa,Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, sendika ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.